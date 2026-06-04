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FIRENZE – L’81,5% delle compravendite in Toscana ha riguardato l’abitazione principale, il 15,2% gli acquisti per investimento e nel 3,3% dei casi si è trattato di acquisti di case vacanza.

Anche nel 2024 si registravano percentuali simili. In Toscana il 63,4% degli acquirenti sono coppie e famiglie, mentre nel 36,6% dei casi si tratta di single, percentuale quest’ultima in aumento rispetto al 2024 quando si fermava al 31,8%. Nel 31,3% dei casi ad acquistare sono persone con un’età compresa tra 18 e 34 anni, seguiti subito dopo da acquirenti con un’età compresa tra 35 e 44 anni che compongono il 27,3% delle compravendite.

In calo la percentuale di acquirenti under 36 in Toscana, l’anno scorso infatti arrivavano al 35,2%. Alta la percentuale di acquisti da parte di stranieri, si arriva al 22,1% sul totale delle compravendite, confermando la quota raggiunta anche nel 2024. La tipologia più compravenduta in Toscana è il quattro locali con il 26,6% delle scelte, seguito dai trilocali che compongono il 21,6% degli acquisti. Il 22,9% degli acquirenti si orienta su soluzioni indipendenti.

Per quanto riguarda i proprietari nel 46,6% dei casi hanno venduto per reperire liquidita, nel 41,2% dei casi per migliorare la qualità abitativa e nel 12,2% dei casi per trasferirsi in un altro quartiere oppure in un’altra città. A vendere sono soprattutto famiglie (68,8%) e il 38,9% dei venditori ha un’età superiore a 65 anni. Il 6% dei venditori ha cittadinanza straniera, in leggero aumento rispetto al 4,8% del 2024.

Entrando nel dettaglio di alcuni capoluoghi toscani si può notare che nelle diverse città il motivo predominante della compravendita è l’acquisto dell’abitazione principale. A Firenze si registra la percentuale più elevata di acquisti per investimento 22,5%, quota comunque in calo rispetto al 2024. Per quanto riguarda il motivo della vendita Prato è la città con la percentuale più alta di vendite per migliorare la qualità abitativa (52,1%).

Arezzo e Prato evidenziano percentuali alte per quanto riguarda gli acquisti da parte di persone di età compresa tra 18 e 34 anni, mentre a Firenze prevale la fascia 35-44 (31,3%). È Prato a primeggiare per la percentuale di acquisti da parte di single (39,1%), a seguire Firenze (38,2%) e Arezzo (35%).

Per quanto riguarda le tipologie acquistate ad Arezzo e Prato prevalgono 4 locali. A Firenze la tipologia più compravenduta è il trilocale (30,3%). Da segnalare a Prato un 20% di acquisti di soluzioni indipendenti e semindipendenti.

Nei capoluoghi considerati i venditori più attivi sono quelli con un’età superiore ai 65 anni. A vendere sono soprattutto famiglie, a Firenze i venditori single raggiungono il 33,5%.

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