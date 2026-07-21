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FIRENZE – Saranno le colline della Toscana a fare da cornice al matrimonio più atteso del pop internazionale. Damiano David, cantante ed ex frontman dei Maneskin, e la popstar e attrice californiana Dove Cameron si preparano a pronunciare il loro “sì” in terra toscana alla fine del prossimo settembre.

A confermare l’imminenza dell’evento sono gli atti amministrativi: nei giorni scorsi le pubblicazioni di matrimonio affisse all’Albo Pretorio del Comune di Roma. Il documento, firmato dall’ufficiale di stato civile Rita Cacciotti e rimasto affisso dal 15 al 22 luglio, non ha registrato alcuna opposizione, spianando definitivamente la strada alle nozze.

Una location blindata tra i cipressi toscani

Se il passaggio burocratico è avvenuto nella Capitale, la celebrazione si sposterà nel cuore della Toscana. Secondo le indiscrezioni, la coppia avrebbe scelto una tenuta storica e ultra-blindata, al riparo da sguardi indiscreti e dai riflettori del gossip globale.

Un luogo, quello della Toscana, non indifferente a Damiano che ha trascorso il suo ultimo dell’anno 2025 con gli amici in un agriturismo in Val d’Orcia, nel comune di Castiglione d’Orcia.

Una decisione perfettamente in linea con il profilo tenuto da Damiano e Dove nell’ultimo anno: nonostante la fortissima pressione mediatica e i milioni di follower al seguito, la coppia ha sempre difeso con determinazione la propria sfera privata, concedendo pochissime uscite pubbliche.

La Toscana “hub” dei grandi eventi

Il matrimonio tra l’ex voce dei Maneskin – oggi proiettato verso una carriera solista di respiro globale – e l’artista americana conferma ancora una volta la Toscana come destinazione d’elezione per il wedding di alto profilo internazionale. Dalle residenze d’epoca del Chianti agli agriturismi della Val d’Orcia, fino alla costa maremmana, il territorio toscano continua ad attrarre le grandi star della musica e dello spettacolo mondiale per il fascino unico dei suoi paesaggi e la garanzia di riservatezza.

Per la fine di settembre si preannuncia dunque un guest list stellare e una blindatura da grandi occasioni, per quello che si preannuncia già come uno degli eventi mondani più celebri dell’anno.

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