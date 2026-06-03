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SIENA – Il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, ha ufficializzato la nomina di Fiamma Cardini a nuovo assessore della Giunta comunale.

Cardini avrà le deleghe alla sicurezza e prevenzione di prossimità, alla polizia locale, alla protezione civile, alla mobilità, ai trasporti e alla formazione del personale.

A distanza di quasi un anno, viene così riempito il vuoto lasciato da Enrico Tucci, diventato consigliere regionale.

La scelta, spiega il Comune, arriva in un momento ritenuto strategico per l’amministrazione e mira a rafforzare l’azione di governo su temi considerati cruciali per la qualità della vita dei cittadini e per l’efficienza dei servizi pubblici.

Il profilo

Avvocato civilista con esperienza in ambito istituzionale, Cardini ha ricoperto in passato il ruolo di membro della Deputazione Generale della Fondazione Monte dei Paschi e, dal 2013 al 2018, è stata Priore della Contrada dell’Aquila. Secondo il sindaco, il suo profilo unisce competenze giuridiche e conoscenza del territorio, elementi utili per affrontare le nuove responsabilità.

Con il nuovo incarico l’amministrazione punta a rafforzare il presidio sulla sicurezza urbana, potenziare la Polizia Locale e la capacità di intervento della Protezione Civile, oltre a migliorare la mobilità cittadina. Tra gli obiettivi indicati figura anche un maggior ascolto delle istanze dei quartieri e un percorso di valorizzazione della struttura comunale mediante formazione del personale.

Le spiegazioni del sindaco

“Ho scelto Fiamma Cardini – ha dichiarato il sindaco Nicoletta Fabio – perché Siena ha bisogno, oggi più che mai, di un presidio forte sui temi della sicurezza, della mobilità, della protezione civile, del rapporto diretto con i quartieri e della crescita della nostra macchina comunale. Sono certa che saprà interpretare questo incarico con equilibrio, autorevolezza, capacità di ascolto e spirito di servizio. La scelta si basa su un rapporto di piena fiducia personale e istituzionale.”

Con l’ingresso di Cardini nella Giunta, l’esecutivo comunale entra nella fase centrale del mandato. “È ora necessario – ha concluso il sindaco Fabio – accelerare sull’attuazione del programma, consolidare i molti risultati già avviati e proseguire con un’azione amministrativa sempre più incisiva e capace di dare alla città le risposte necessarie.”

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