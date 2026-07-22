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FIRENZE – Il caso del mancato accredito stampa alla nostra testata con la giornalista Ilaria Bonuccelli per il Festival Pucciniano di Torre del Lago registra una nuova presa di posizione da parte delle istituzioni culturali e politiche della Toscana.

Ad intervenire direttamente è Cristina Manetti, assessora regionale alla cultura con delega all’informazione e all’editoria, che esprime “attenzione e preoccupazione per quanto emerso”.

Diritto di cronaca da salvaguardare sempre

Pure nel riaffermare l’autonomia gestionale dell’ente lirico, l’assessora Manetti sottolinea la necessità di far trasparire le ragioni che hanno portato all’esclusione della nostra collaboratrice: “Su questa vicenda è già intervenuto l’Ordine dei Giornalisti della Toscana e, nel pieno rispetto dell’autonomia della Fondazione Festival Pucciniano, ritengo tuttavia importante che vengano chiarite le motivazioni di una decisione che, se priva di adeguate spiegazioni, rischia di alimentare dubbi non utili a un clima di trasparenza e di piena tutela della libertà di informazione” ha detto.

Un richiamo chiaro al ruolo che le istituzioni culturali – specie quelle sostenute da fondi pubblici – coprono all’interno della comunità, inteso come spazio neutro di crescita collettiva e pluralismo d’opinione.

“La cultura – ha concluso Manetti – cresce nel confronto aperto, e il diritto di cronaca rappresenta un valore da salvaguardare sempre”.

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In attesa di una risposta formale

A fronte dell’impegno profuso negli anni dalla nostra testata nel seguire le stagioni operistiche con interviste, analisi e servizi dedicati ribadiamo la nostra richiesta di chiarimento alla governance della Fondazione Festival Pucciniano, fiduciosi che il rispetto del lavoro giornalistico e della cittadinanza prevalga sul silenzio.

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