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ROSIGNANO – Un uomo ha perso la vita questa mattina durante lavori in un’azienda di Rosignano Solvay (Livorno).

https://www.agenziaimpress.it/incidente-sul-lavoro-30enne-muore-schiacciato-sotto-una-pressa/

Secondo le prime informazioni, la vittima è un operaio di circa 30 anni impegnato nella sostituzione di un tetto in eternit presso la ditta Omp.

I soccorsi, allertati immediatamente, sono intervenuti con il personale sanitario del 118 insieme alle forze dell’ordine. Nonostante gli sforzi, per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Sul posto sono presenti i tecnici per i rilievi e i reparti preposti per le indagini di legge.

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