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ALTOPASCIO – Un grave incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio di 30 anni questa mattina nella frazione di Spianate, nel comune di Altopascio (Lucca).

La ricostruzione

L’allarme è scattato alle 11.40 dalla sede della ditta Cora Srl in via Chimenti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le normali operazioni di lavorazione. I colleghi hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Altopascio e il personale sanitario del 118, che hanno proseguito le operazioni di soccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, il decesso è stato constatato pochi minuti dopo.

Oltre al personale medico, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici del servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL). I rilievi e le verifiche sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Cora Srl, con sede a Spianate (località Chiappini), opera nel settore degli impianti industriali e nella progettazione di impianti chimici e farmaceutici. L’azienda è specializzata nella produzione di valvole industriali e nella realizzazione e manutenzione di impianti meccanici, elettrici e di automazione; al suo interno sono presenti diversi reparti dedicati a varie fasi produttive.

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