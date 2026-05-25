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Sperava di non essere visto e invece un video dalle tribune ha immortalato il suo gesto antisportivo. Al termine della partita Basketball Lucca e Costone Siena, valida come gara 1 della semifinale di play off del campionato di serie B interregionale.

Mentre le due squadre correttamente si salutavano, infatti, un giocatore ha colpito al volto l’avversario, apparentemente senza motivo.

Il gesto è costato la squalifica di tre giornate ad Andrea Barsanti, capitano della formazione di casa nonché consigliere comunale di maggioranza a Lucca. Andrea è anche fratello del vicesindaco della città Fabio Barsanti.

A subire il colpo, il cestista del Costone Matteo Paoli, che avrebbe subito un taglio sul labbro.

La nota della società

In serata, la società biancorossa ha diffuso una nota in cui, oltre a porgere le scuse al giocatore del Costone e alla società, prende “fermamente le distanze dall’accaduto”. “Il Basketball Club Lucca, a seguito di quanto successo al termine dell’incontro e del comportamento di cui si è reso responsabile l’atleta Andrea Barsanti, desidera innanzitutto prendere fermamente le distanze dall’accaduto e condannare duramente l’inqualificabile gesto, per il quale saranno adottati adeguati provvedimenti disciplinari. Si tratta di un comportamento che nulla ha a che vedere con i valori dello sport e che getta discredito sul BCL, società che ha sempre fatto della correttezza sportiva uno dei propri principi fondamentali. Vogliamo inoltre porgere le nostre scuse, in primo luogo all’atleta Paoli e alla società Costone Siena, con la quale esistono da sempre rapporti di stima reciproca e rispetto”.

Le scuse del giorcatore

Via Social sono arrivate anche le scuse dello stesso Barsanti: “Nel clima di tensione che si era creato negli ultimi minuti di gara, ho compiuto un gesto impulsivo e sbagliato colpendo con un ceffone il giocatore avversario Matteo Paoli. Si è trattato di un comportamento che riconosco come non giustificabile e contrario ai valori sportivi che dovrebbero sempre caratterizzare una competizione. Sono profondamente dispiaciuto per l’accaduto e tengo a precisare che non era mia intenzione arrecare nessun danno fisico al giocatore”, aggiungendo che “accetterò ogni sanzione che verrà adottata nei miei confronti.

La nota del Costone Basket La Vismederi Costone Siena intende intervenire in merito al grave episodio avvenuto a Lucca al termine di Gara 1 della semifinale, un fatto che nulla ha a che vedere con i valori dello sport. A Matteo Paoli va, innanzitutto, l’abbraccio di tutto il mondo Costone: della società, dello staff, dei compagni e dei nostri tifosi. A lui esprimiamo piena vicinanza, solidarietà e sostegno, con l’augurio di una pronta guarigione. La Vismederi Costone Siena condanna con assoluta fermezza l’accaduto: un gesto grave, completamente lontano dai valori che il basket rappresenta. Episodi di violenza non possono né devono trovare spazio, dentro e fuori dal campo.

Prendiamo atto del comunicato diffuso dalla società Basketball Club Lucca, che ringraziamo, nel quale si esprimono condanna per l’episodio e scuse nei confronti del nostro atleta e della nostra società. Resta tuttavia evidente la gravità dei fatti, che auspichiamo vengano valutati con la massima attenzione nelle sedi competenti. Allo stesso tempo, riteniamo che rapporti di stima e rispetto reciproco, richiamati dalla società biancorossa, debbano fondarsi su comportamenti coerenti e su una collaborazione concreta, condizioni che purtroppo talvolta negli ultimi tempi sono venute meno, come ad esempio una comunicazione pubblica diffusa sui media, riguardante il nostro Club, in un momento particolarmente delicato, quale quello legato ad un’indagine federale in corso.

Riteniamo, comunque, che adesso, più che mai, sia il momento di stringerci attorno ai nostri colori. Mercoledì ci attende Gara 2 e siamo certi che Siena saprà rispondere come ha sempre fatto: con passione, correttezza, orgoglio e senso di appartenenza.

Intanto, il giocatore capitano di Lucca dovrà stare fuori per tre partite, rischiando di saltare anche quelle di una eventuale finale.

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