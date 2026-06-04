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SIENA – Una caccia al tesoro letteraria per le strade del centro di Siena. Il gioco unito alla cultura sulle tracce di scrittori, poeti, drammaturghi che a Siena nacquero o soggiornarono, coltivarono amicizie, frequentarono salotti, scrissero opere, e che dalla città furono spesso ispirati.

Sabato 6 giugno un’esperienza da non perdere per giovani e studenti, appassionati di giochi e tecnologia e per chiunque (maggiorenni, residenti o domiciliati in Toscana) voglia scoprire Siena in modo originale.

Il percorso, con indizi ed enigmi rigorosamente formulati in endecasillabi a rima alternata, ha la firma, per conto di Toscanalibri.it, di Luigi Oliveto, giornalista e scrittore, e si inserisce nell’ambito del progetto “CLIC Crescere Liberamente, Imparare Consapevolmente”, promosso dalla Rete Documentaria Senese e coordinato dalla Biblioteca degli Intronati di Siena.

La piattaforma di gamification Map’N Town è stata sviluppata e firmata dall’agenzia creativa Mentarossa Comunicazione.

Attraverso un itinerario – comunque agevole per gambe e mente – si andrà così a caccia di memorie letterarie che la città conserva gelosamente, patrimonio della sua storia e del proprio racconto.

Guido Piovene scrisse che a Siena “ogni strada ha un doppio fondo, un segreto, e quasi un retroscena che l’accompagna”. Provare per credere.

Le modalità

Dalle 10 alle 11 sarà possibile ottenere il link per partecipare alla caccia al tesoro presso la Biblioteca comunale degli Intronati, via della Sapienza 1 (biblioteca pubblica lettura).

Il gioco si svolgerà interamente attraverso il proprio device: prima di partire, sarà quindi fondamentale attivare la geolocalizzazione.

Ogni partecipante, partendo dalla Biblioteca degli Intronati, dovrà poi recarsi fisicamente in un luogo preciso di Siena per sbloccare le tappe successive. Il termine ultimo per la conclusione della caccia al tesoro è alle ore 13.

In palio per i primi 10 classificati delle gift card per l’acquisto di libri:

primo premio: gift card del valore di 50 euro;

secondo premio: gift card del valore di 45 euro;

terzo premio: gift card del valore di 40 euro;

dal quarto al decimo classificato gift card del valore di 20 euro.

Il progetto

Coordinato dalla Biblioteca comunale degli Intronati di Siena con il sostegno di 32 Comuni senesi, il progetto si è classificato al secondo posto nel bando della Regione Toscana “Giovani e adulti in-formati. Interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne” cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pr Fse+ 2021-2027, priorità 2 “Istruzione e formazione”, azione 2.f.10 – è partito nel 2025 e avrà durata per tutto il 2026, coinvolgendo 32 biblioteche su 33 e 12 archivi del Comune di Siena e di quelli della provincia di Siena.

Per info sul programma https://redos.comune.siena.it/clic/