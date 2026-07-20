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LARI (PI) – Apertura che ha gremito il Parco Fluviale di La Rotta (Pontedera) quella della 28ª edizione di Collinarea Festival.

L’atteso evento estivo ideato e organizzato da Sartoria Caronte, all’insegna del motto “Beyond technology”, dal 16 luglio al 1° agosto porterà nel Borgo di Lari spettacoli dal vivo, laboratori, teatro, danza e musica.

Il programma

Teatro

Si entra nella seconda settimana con S-Concerto al di là dei confini e S-Confinare (20 luglio, ore 21, Piazza V.Emanuele).

In attesa dell’incontro con le nuove produzioni e proposte creative di Carrozzeria Orfeo (Cuore di Porco, 20 luglio, ore 22, Piazza Matteotti). Una gravidanza prolungata oltre i limiti, il cuore di un maiale trapiantato dentro un essere umano, l’apoteosi di un idolo sportivo. Trasformazioni individuali, collettive, fisiche e persino spirituali, compongono la trama di Cuore di porco. Una performance che intreccia diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo.

Massimiliano Setti e le Canaglie in Cinemà (21 luglio, ore 20, Circolo Arci), si esibiranno in una performance tra musica e disegno al tramontar del sole.

In attesa del debutto della nuova produzione di Sartoria Caronte (Tantè, 21 e 22 luglio, ore 22 e ore 21, Teatro di Lari), per scoprire come una Compagnia teatrale possa resistere al tempo, alla fatica, ai ricordi che non smettono di tornare e a un presente che sembra non avere più spazio.

Musica

Immancabili gli appuntamenti con la musica di qualità.

Si parte con Stefano Cencetti in Non come rosa di sale (21 luglio, ore 21, Piazza V.Emanuele): Il concerto si sviluppa a partire dal brano «…non come rosa di sale…», una composizione nata attorno a un andamento sospeso. Il brano è stato concepito originariamente per dare respiro e accoglienza ai versi del Sonetto XVII di Neruda.

Da questo inizio, la performance si apre verso una direzione estemporanea: dalla parola all’irripetibile. La pietra del Castello di Lari si fa così cornice viva di un’alchimia che accompagna il passaggio dal crepuscolo alla notte.

Per incontrare poi l’estro di Dimitri Grechi Espinoza che con il suo sax tenore ci condurrà in Oreb: il significato spirituale del suono (22 luglio, ore 20, Castello dei Vicari).

Per inoltrarsi con gli Asincronia in Inverso e Altre storie (22 luglio, ore 22, Piazza V.Emanuele), che non sarà solo un concerto rock, ma un viaggio immersivo tra musica e immagini, il modo perfetto per festeggiare insieme a loro il quinto anno di attività.

Percorsi formativi

Ampio spazio anche ai percorsi formativi che sono una delle caratteristiche fondamentali della realtà teatrale e artistica che orchestra durante tutto l’anno Sartoria Caronte all’insegna di Collinarea.

Si potrà vivere Il Nome della Piccola Compagnia Lab Sc, spettacolo che nasce dal lavoro laboratoriale svolto durante il percorso 2025/26 del gruppo Under 16 di Sartoria Caronte (20 luglio, ore 20, Castello dei Vicari). Una cena tra amici diventa il punto di partenza per un viaggio dentro relazioni familiari, ruoli sociali e fragili equilibri quotidiani.

Il programma completo del Collinarea Festival è consultabile su www.collinarea.it.

Il Festival

Collinarea Festival è organizzato da Sartoria Caronte con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Casciana Terme Lari, Comune di Pontedera, Fondazione Pisa e Confcommercio Pisa con la compartecipazione di Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa.

L’evento ha il patrocinio di Rai Toscana, ed è realizzato in media partnership con Rai Radio 3 e MusicEdu.

Si ringraziano Enrico Bendinelli Genokar S.r.l., SAMworld Studio, UniCoop Firenze, Tenute Lunelli, Centro Commerciale Naturale di Lari, In Lari Foto&Shop. Ecofor Service S.p.a., Toscana Cubic Center S.r.l., DS Smith, Palazzo Cini, Castello dei Vicari, AESSE Ambiente, Isolgomma S.r.l., Adam Hall/LD Systems.

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