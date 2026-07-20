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SIENA – Il Consiglio Provinciale di Siena e l’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Siena hanno approvato, all’unanimità, la mozione a salvaguardia di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., del suo legame con il territorio, dell’occupazione e dell’economia reale.

“L’approvazione all’unanimità di questa mozione, condivisa e sostenuta con forza sia dal Consiglio Provinciale che dall’Assemblea dei Sindaci, rappresenta un segnale politico e istituzionale chiarissimo: il territorio senese parla con un’unica voce – ha sottolineato la Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti. – Monte dei Paschi non è soltanto un marchio o un asset finanziario da negoziare su un tavolo di mercato, ma rappresenta un valore dell’economia reale del nostro territorio, a sostegno dello sviluppo delle nostre imprese, del risparmio delle nostre famiglie e dei nostri lavoratori. Il valore e l’identità della Banca risiedono nelle sue lavoratrici e nei suoi lavoratori, nelle sue professionalità e nel mantenimento a Siena delle funzioni strategiche e decisionali.

Non possiamo accettare l’ipotesi di una separazione formale del marchio dalle sue radici e dai suoi contenuti industriali. Insieme alla Regione Toscana e al Comune di Siena, porteremo questa istanza a livello regionale e nazionale. Chiediamo al Governo, ai Ministeri e alle Autorità di vigilanza di riconoscere la tutela dell’economia reale e del presidio bancario locale come un interesse pubblico primario e di attivarsi con tutti gli strumenti a disposizione. Saremo vigili, compatti e attivi in tutte le sedi per difendere l’occupazione, l’autonomia decisionale e il futuro della nostra comunità”.

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