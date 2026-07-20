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Mozione all’unanimità su Mps approvata dal Consiglio Provinciale di Siena e Assemblea dei Sindaci. Il documento punta sulla salvaguardia della Banca. Tiene conto del suo legame con il territorio, l’occupazione, l’economia reale.

Il documento prende atto delle recenti evoluzioni di mercato. Tra queste la proposta di aggregazione paritetica presentata il 7 giugno 2026 da Banco BPM. Ma anche l’offerta pubblica di acquisto e scambio avanzata il giorno successivo da Intesa Sanpaolo. Il Consiglio provinciale ha ribadito la necessità inderogabile di tutelare il valore industriale, strategico, occupazionale e culturale della banca più antica del mondo ancora in attività.

Nessuna distinzione politica

Gli impegni da portare avanti

Consiglio provinciale e Sindaci uniti

Le istituzioni compatte

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