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CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) – Dal 25 al 30 agosto Castiglione della Pescaia torna ad ospitare uno degli appuntamenti più originali dell’estate culturale italiana.

Anteprime, grandi ospiti, cinema internazionale, eventi speciali e proiezioni sul mare per cinque giorni dedicati al racconto cinematografico del mare.

Undici anni di cinema, incontri e racconti. Dal 25 al 30 agosto torna a Castiglione della Pescaia la Festa del Cinema di Mare – Premio Mauro Mancini / Premio Guido Parigi, il festival diretto dal regista Giovanni Veronesi che, anno dopo anno, si è affermato come uno degli appuntamenti più riconoscibili del panorama culturale estivo italiano.

Nato nel 2016 da un’idea del critico cinematografico Claudio Carabba, il festival ha costruito un’identità originale, scegliendo di raccontare il mare non soltanto come paesaggio, ma come luogo di storie, avventure, memoria, viaggio e identità. Un filo conduttore che attraversa il cinema contemporaneo e i grandi classici, trasformando Castiglione della Pescaia in un luogo di incontro tra autori, artisti e pubblico.

Anche quest’anno il programma riunirà alcuni tra i protagonisti più amati del cinema italiano. Luca Zingaretti, Valerio Mastandrea e Claudia Gerini sono tra gli ospiti attesi della manifestazione e saranno protagonisti di incontri (il 29, 30 e 31 agosto) con il pubblico accompagnati dalla proiezione di opere significative del loro percorso artistico.

Accanto ai grandi interpreti del cinema italiano, la Festa conferma la propria attenzione alle produzioni internazionali con la proiezione di The Sea del regista israeliano Shai Carmeli-Pollak, film intenso e poetico dedicato al rapporto tra memoria, famiglia e mare, che sarà presentato nella serata del 28 agosto dopo la cerimonia di premiazione dei concorsi dedicati ai cortometraggi.

L’evento si avvale del prezioso supporto di Sky Italia, che partecipa in qualità di media partner. Grazie a questa collaborazione, sarà possibile valorizzare la rassegna presso il pubblico, raccontando il legame tra la cultura del mare e il cinema.

Il programma

Anteprima

Il percorso della manifestazione prenderà avvio già domenica 23 agosto con una speciale anteprima sulla spiaggia dell’ex Bagno Maristella, dove sarà proiettato Out of the Blue di Floris Tils, documentario costruito quasi esclusivamente attraverso la forza evocativa delle immagini, realizzato in collaborazione con RRD – Roberto Ricci Design e introdotto da Roberto Ricci.

25 agosto

L’apertura ufficiale della Festa sarà invece martedì 25 agosto al Club Velico, con l’inaugurazione della mostra fotografica “10 anni della Festa del Cinema di Mare”, firmata da Alessia Piccinetti, che ripercorre attraverso le immagini i primi dieci anni della manifestazione. A seguire il concerto Cinema Italia, affidato al contrabbassista Michelangelo Scandroglio e al chitarrista Luca Zennaro, due protagonisti della nuova scena jazz europea, in un dialogo musicale dedicato alle grandi colonne sonore e al cinema italiano.

26 agosto

Il 26 agosto il festival si sposterà nel suggestivo Museo-Giardino “Viaggio di ritorno” dell’artista Rodolfo Lacquaniti, dove il pubblico sarà accolto da un aperitivo seguito dalla proiezione serale di Moby Dick di John Huston, davanti alla monumentale balena in lamiera ondulata che caratterizza il percorso espositivo. Un appuntamento che sintetizza perfettamente lo spirito della Festa, capace di mettere in relazione cinema, arte contemporanea e paesaggio.

27 agosto

Per tutta la settimana la Biblioteca Italo Calvino ospiterà una rassegna pomeridiana di documentari dedicati al mare, all’ambiente e ai temi della sostenibilità, mentre il Cinema Castello diventerà il cuore delle proiezioni serali, come per il 27 agosto con la visione de Lo straniero, sceneggiato e diretto da François Ozon.

28 agosto

Uno degli appuntamenti più attesi sarà quello di giovedì 28 agosto, giornata che concentrerà alcuni dei momenti simbolo della manifestazione. Al Club Velico sarà presentato il volume Hollywood in Maremma di Tiziano Arrigoni, dedicato ai film internazionali girati sul territorio. Poco dopo il Piazzale Maristella ospiterà il concerto della cantautrice maremmana Jole, recentemente protagonista di un nuovo progetto discografico prodotto da Irene Grandi.

La stessa sera saranno assegnati il Premio Mauro Mancini e il Premio Guido Parigi, dedicati ai migliori cortometraggi della manifestazione, prima della proiezione di The Sea.

La giornata si concluderà con uno degli eventi più iconici della Festa del Cinema di Mare: I Classici sul Mare, la tradizionale proiezione a bordo della motonave Polaris, che quest’anno proporrà Vento di passioni, celebre produzione hollywoodiana ambientata anche lungo la costa delle Rocchette. Un appuntamento che ogni anno offre al pubblico un’esperienza cinematografica unica, con il mare che diventa esso stesso sala di proiezione.

Le giornate conclusive

Le tre giornate conclusive saranno dedicate agli incontri con i grandi protagonisti del cinema italiano. Luca Zingaretti, Valerio Mastandrea e Claudia Gerini dialogheranno con il pubblico all’Orto del Lilli, prima delle proiezioni serali al Cinema Castello a loro dedicate, confermando la vocazione della Festa a creare un rapporto diretto tra artisti e spettatori.

Cuore della manifestazione restano naturalmente anche il Premio Mauro Mancini, dedicato ai migliori cortometraggi europei sul tema del mare, e il Premio Guido Parigi, assegnato da una giuria di giovani studenti ai migliori lavori di taglio giornalistico. Due riconoscimenti che, nel segno del fondatore Claudio Carabba, continuano a valorizzare il cinema breve e le nuove generazioni di autori.

Gli ospiti nella storia del Festival

In undici edizioni la Festa del Cinema di Mare ha ospitato alcuni dei più importanti protagonisti del cinema italiano, tra cui Matteo Garrone, Carlo Verdone, Gabriele Muccino, Paolo Virzì, Marco Tullio Giordana, Gianni Amelio, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Isabella Ferrari, Margherita Buy, Elio Germano, Rocco Papaleo, Giuseppe Cederna, Violante Placido, Pilar Fogliati, Ambra Angiolini, Beppe Fiorello, Giuliano Sangiorgi e molti altri, confermando la capacità della manifestazione di coniugare qualità artistica, divulgazione e partecipazione.

In un momento in cui il rapporto tra audiovisivo e territorio assume un ruolo sempre più centrale nella promozione culturale e turistica, la Festa del Cinema di Mare continua a distinguersi per la sua capacità di trasformare Castiglione della Pescaia in un laboratorio a cielo aperto dove il cinema dialoga con il paesaggio, l’arte contemporanea, la musica e il mare.

Info e programma completo

Il programma ufficiale completo è ancora in fase di definizione e verrà pubblicato nel corso delle prossime settimane. La maggior parte degli eventi in programma è ad ingresso gratuito: tutte le informazioni sul sito: https://festadelcinemadimare.com/

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte con il sostegno di Regione Toscana, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione CR Firenze, Conad Grosseto, RRD (Roberto Ricci Design), NASDAQ, Acot Castiglione; in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, Club Velico di Castiglione della Pescaia, Lega Navale Italiana, Associazione Kansassiti. Media partner: Sky Italia.

I premi della Festa del Cinema di Mare

Con la Festa del Cinema di Mare torna anche il Premio Mauro Mancini, il concorso per corti cinematografici promosso nell’ambito rassegna.

Lo scopo del premio, dedicato allo scrittore, giornalista e navigator toscano, scomparso drammaticamente in mare, è approfondire, attraverso il cinema, il rapporto tra uomo e mare nei suoi molteplici aspetti: viaggio, avventura, navigazione, conoscenza.

Il mare come luogo di incontro di culture e civiltà è l’elemento naturale il cui equilibrio biologico è fondamentale per la vita, risorsa naturale e risorsa economica; tutti temi che furono cari a Mauro Mancini.

Le iscrizioni al concorso

Le iscrizioni al concorso si chiuderanno il 31 luglio: possono partecipare i film, fiction o d’animazione, e i documentari, prodotti dopo il 1° gennaio 2020 e della durata massima di 20 minuti. Le opere sono state giudicate da una giuria presieduta da Giovanni Veronesi e composta da critici cinematografici, direttori di festival ed esperti di mare; i primi tre corti classificati saranno presentati e proiettati durante le serate della Festa del Cinema di Mare mentre il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 2500 euro.

Tutte le informazioni sul Premio Mauro Mancini al sito: https://festadelcinemadimare.com/premio-mauro-mancini/

Dal 2019, sempre per volontà di Claudio Carabba, è stato creato anche il Premio speciale Guido Parigi per il Miglior Cortometraggio di taglio giornalistico, assegnato dalla “Redazione giovani”, una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto coordinata da Alessio Brizzi. Il vincitore riceverà un premio di 1500 euro.

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