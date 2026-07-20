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FIRENZE – Non si arresta l’ondata di caldo sul territorio regionale, secondo quanto riportato dal Centro Meteo Toscana in un bollettino diffuso lunedì 20 luglio.

Nel documento si sottolinea come la regione resti «ampiamente sopra le medie» stagionali nonostante non siano stati superati i picchi record di alcuni giorni fa. La persistenza delle temperature elevate sta complicando la gestione quotidiana, soprattutto nelle zone interne.

Valori elevati nelle città e nelle province interne

A Firenze, il CMT riporta una massima di 37° domenica 19 luglio e una minima di 24,3° registrata nella mattina di lunedì 20: un quadro che conferma le cosiddette «notti tropicali» e la difficoltà del territorio urbano a raffreddarsi. Anche nelle aree interne tra Siena e Grosseto si sono toccati i 38/39° domenicali. Le province meridionali restano le più esposte, con temperature che stabilmente superano i 38°, situazione che pesa sull’agricoltura, sugli allevamenti e sulle attività all’aperto.

Previsioni a breve termine

Secondo il CMT, anche la giornata di lunedì 20 luglio proseguirà sulla stessa falsariga, con possibili aumenti dei valori massimi rispetto a domenica. Martedì 21 si profila un’altra notte tropicale su quasi tutta la regione, con minime molto elevate e condizioni che potrebbero avvicinarsi a record storici in alcune località.

Fenomeni temporaleschi e precipitazioni

Tra il pomeriggio e la sera di martedì il nord Italia vedrà lo sviluppo di temporali con possibili sconfinamenti locali verso la Toscana, ma per la gran parte della regione gli effetti si limiteranno a imponenti attività elettrica verso nord e est, senza piogge significative. Le fulminazioni potrebbero risultare visibili in direzione di Emilia, Umbria e Marche.

Modesto calo termico a metà settimana

Da mercoledì 22 luglio è previsto un lieve calo delle temperature: le massime dovrebbero scendere da 36–39° a 33–36°, le minime da 20–25° a 18–23°. Il CMT avverte però che il calo sarà modesto e non basterà a restituire un comfort termico pieno; l’aria risulterà lievemente più sopportabile anche per una diminuzione dell’umidità.

Speranze per il weekend

Per un cambiamento più deciso, il Centro Meteo indica come possibile finestra il weekend del 25–26 luglio. Diversi modelli prospettano l’arrivo di piogge più diffuse e un calo termico più marcato che, se confermato, potrebbe portare sollievo e contribuire ad alleviare anche la siccità che comincia a manifestarsi in alcune province.

Nessun «crollo» dell’estate

Il CMT invita comunque alla prudenza sulle interpretazioni: «Diffidate da chi inizierà a parlare di estate in crisi», avverte, spiegando che eventuali temporali saranno probabilmente brevi e circoscritti e non segnali di un cambiamento stagionale. Questi episodi, conclude il Centro Meteo Toscana, nelle estati tipiche si verificano 3–4 volte tra luglio e agosto, ma finora la regione non ha ancora beneficiato di questi ricambi temporaleschi.

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