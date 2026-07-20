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MASSAROSA – Un uomo di 67 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto lungo la via di Montramito, nel comune di Massarosa (Lucca).

La vittima, identificata come Daniele Faggi, stava percorrendo la strada in bicicletta quando, intorno alle 9.30, si è scontrata con un’auto guidata da una donna di 59 anni di Viareggio.

Lo scontro, verificatosi nei pressi della pasticceria Puccinelli, ha provocato il violento sbalzo a terra del ciclista. Nonostante indossasse il casco, Faggi ha riportato ferite gravissime e i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118 giunti sul posto si sono rivelati vani. L’uomo, originario di Montemurlo (Prato) e in vacanza in Versilia, è stato dichiarato deceduto sul luogo dell’incidente. Trasportata in ospedale in stato di choc la donna che era al volante, un’operatrice sociosanitaria.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i mezzi di soccorso.

Faggi era una figura nota nel mondo imprenditoriale locale: titolare di fatto dell’Orditura Luana di Montemurlo, azienda al centro dell’attenzione dopo la morte della giovane operaia Luana D’Orazio nel maggio 2021. All’epoca la vicenda sfociò in un’inchiesta per omicidio colposo: l’imprenditore era risultato indagato insieme alla moglie, formalmente intestataria dell’azienda, e aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi per i reati contestati.

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