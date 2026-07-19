FIRENZE – L’Ordine dei Giornalisti della Toscana sta seguendo con attenzione la vicenda segnalata dalla collega Ilaria Bonuccelli riguardo al mancato riconoscimento dell’accredito stampa da parte della Fondazione Festival Pucciniano.
Se la Fondazione Festival Pucciniano sbarra le porte alla stampa: il silenzio non è una risposta
L’Ordine avvierà un’interlocuzione con la Fondazione per comprendere le motivazioni della decisione e garantire un confronto improntato alla trasparenza e al rispetto del lavoro giornalistico.
La possibilità di informare e di esercitare il diritto di cronaca deve essere sempre tutelata, senza distinzioni tra giornalisti “graditi” o “sgraditi”, ma nel rispetto dell’autonomia e della libertà della professione.