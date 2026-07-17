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FOIANO DELLA CHIANA – Trasformare la sanzione disciplinare in un percorso di recupero e responsabilizzazione: è l’obiettivo di “Cittadinanza attiva e solidale”.

Il progetto triennale avviato a Foiano della Chiana (Arezzo) dall’Istituto omnicomprensivo G., che vede coinvolti 15 studenti allontanati temporaneamente dalle attività didattiche.

Si tratta, spiegano gli organizzatori, della prima esperienza di questo tipo in Toscana. I ragazzi partecipano ad attività legate all’educazione ambientale, alla cura del territorio e alla pulizia e decoro degli spazi cittadini, realizzate in collaborazione con realtà locali come la Pro Loco di Marcelli.

Il progetto nasce alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal DPR 134 dell’8 agosto 2025, che potenziano la dimensione educativa delle sanzioni scolastiche e prevedono per gli studenti allontanati la possibilità di svolgere percorsi di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate.

Per la dirigente scolastica Anna Bernardini “non parliamo di attività punitive. Come scuola prendiamo le distanze dall’idea della punizione fine a se stessa. Parliamo di attività formative, di attenzione all’ambiente, di responsabilizzazione e di relazione. La finalità è offrire un percorso riparativo e formativo, capace di aiutare i ragazzi a comprendere le conseguenze delle proprie azioni e a ritrovare un ruolo positivo nella comunità”.

Anche il sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “È una prima esperienza di grande valore per la Toscana. Quando un giovane attraversa un momento di difficoltà, è giusto che il problema venga affrontato, ma credo sia importante farlo cercando strade diverse dalla sola logica punitiva. Ho visto questi ragazzi impegnati e presenti anche negli spazi del paese: questo significa riavvicinarli alla comunità, restituendo loro un senso di appartenenza e di responsabilità”.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con attività programmate e ulteriori collaborazioni con enti locali, per consolidare l’approccio educativo introdotto dal DPR e valutarne l’impatto sul reinserimento scolastico e sociale degli studenti coinvolti.

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