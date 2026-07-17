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FIRENZE – Una vasta operazione ad alto impatto della polizia ha interessato ieri sera l’area della stazione di Santa Maria Novella e le principali piazze del centro di Firenze.

Le attività, iniziate intorno alle 18, hanno portato all’identificazione di oltre 800 persone e si sono concluse con quattro arresti, sei denunce, tre ordini di allontanamento e un provvedimento di espulsione.

Gli agenti hanno setacciato le direttrici di accesso alla stazione e le piazze di San Jacopino, Arco di San Pierino, Santa Croce e San Lorenzo, eseguendo controlli capillari sui presenti, per lo più di origine extracomunitaria. Le verifiche hanno condotto anche all’adozione di tre provvedimenti di allontanamento dalla zona a vigilanza rafforzata del centro storico.

Tra i fermati, due cittadine bosniache sono state arrestate per il furto aggravato di un cellulare, carte di credito e documenti d’identità. Un cittadino gambiano è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un cittadino marocchino è finito in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per reati legati agli stupefacenti.

Inoltre sei persone sono state denunciate per reati tra cui resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, porto di oggetti atti a offendere, ricettazione, violazioni della normativa sull’immigrazione e due per inosservanza del foglio di via dal comune di Firenze.

Le attività rientrano nelle iniziative della polizia volte a garantire sicurezza e ordine nel centro cittadino, con controlli mirati nelle aree ad alta frequentazione e criticità.

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