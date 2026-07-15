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Siamo alle porte del terzo weekend di luglio, ma la stagione dei festival non si ferma. Anzi, entra nel suo vivo.

Anche questa settimana le piazze della Toscana suoneranno con musica italiana e internazionale. Numerosi i concerti e gli appuntamenti in musica, per tutte le platee.

Dalla Versiliana al Lucca Summer Festival, dal Valdarno Jazz al MenGo Fest. Ecco tutti gli appuntamenti in musica della settimana.

Festival della Versiliana

Fino al 31 agosto tornano i celebri Incontri al Caffè della Versiliana, nell’ambito della 47ma edizione del Festival della Versiliana, confermandosi uno dei palcoscenici più prestigiosi e attesi dell’estate italiana. Tra politica, economia e sport, ci sarà molto spazio anche per la musica e la cultura, per un festival “a tutto tondo”.

Primo appuntamento domani, giovedì 16 luglio, con Puccini – Oltre le righe. Uno spettacolo di danza su musica dal vivo e parole. Scritto e diretto da Greta Arditi, coreografie di Greta Arditi e Lorenzo Alberti. Violin Master Adéla Struzinska e al pianoforte e supervisione vocale Ivan Lazzara. Le musiche di Giacomo Puccini saranno eseguite dal vivo dal Quartetto d’archi del Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. I performers Lorenzo Alberti, Ginevra Da Soller, Leonardo Lazzaro, Thomas Piaggi, Miriam Raffone si esibiranno gratuitamente al Caffè della Versiliana.

Venerdì 17, dalle ore 18.15, “Aspettando il Caffè”. Protagonista, per dieci minuti, sarà Alice Mariani, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano. A seguire la presentazione del libro “Il Traditore. La vera storia dei due dittatori e di un patto costruito sull’inganno”, di Angelo Polimeno Bottai, vicedirettore Tg1. Conduce l’incontro Sonia Sarno.

Sempre venerdì 17, al Teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta, il concerto omaggio al Maestro Ennio Morricone. Dalle ore 21.30, sul palco il maestro Andrea Albertini, l’orchestra Ensemble Le Muse, la voce solista Angelica De Paoli e il Coro Erato di Novara diretto da Francesco Iorio. Con la partecipazione straordinaria della Voce di Morricone nel Mondo Susanna Rigacci.

Il Festival prosegue sabato 18 luglio al Caffè della Versiliana, dove alle 18.30 ci sarà la presentazione del libro di Cristina Comencini “L’epoca felice”, alla presenza dell’autrice. Conduce Federico Monechi (TgR Toscana).

La serata prosegue al Teatro La Versiliana alle 21.30 con Sigfrido Ranucci, nella sua presentazione teatrale “Diario di un trapezista”.

Domenica 19 secondo appuntamento alle 18.15 con Aspettando il Caffè e la ballerina Alice Maraini, in apertura a “La Toscana che attrae il mondo: Arte, cultura, ospitalità e nuove narrazioni del territorio”, con Francesca Velani, vicepresidente Promo PA Fondazione e direttrice LuBeC – Lucca Beni Culturali, Lorella Pagnucco Salvemini, direttore di AW – ArtMag e scrittrice e Daiana Ferretti, direttrice Hotel Acapulco di Forte dei Marmi, tre protagoniste della cultura e dell’ospitalità raccontano come talento, visione e leadership contribuiscano a costruire il brand internazionale della Versilia. Conduce Sara Colonna, giornalista.

La sera, dalle 21.30, al Teatro della Versiliana, lo spettacolo di Vincenzo Salemme in “…e fuori nevica!”, lo spettacolo che celebra i suoi 50 anni di teatro.

Gli appuntamenti proseguono lunedì 20 luglio con “Carducci, tra Premio e Visione”. Dalle 18.30 al Caffè della Versiliana Alberto Stefano Giovannetti, sindaco di Pietrasanta, Ilaria Cipriani, presidente Premio nazionale di poesia Giosuè Carducci, Tiziano Lera, Architetto, urbanista e designer leggeranno testi di Carducci, con interventi danzati di Glenda d’Amanzo (Accademia Kataklò, Milano). Conduce Fabrizio Diolaiuti.

Il programma prosegue martedì 21 luglio con “Narrare il visibile e l’invisibile”. Claudia Conte, giornalista, conduttrice e autrice del libro ‘Dove nascono i silenzi’, Laura Guglielmi, giornalista, autrice di ‘Mary Shelley. La meravigliosa creatura’ e Emiliano Pianini, avvocato, autore di ‘’Ombre nere in Versilia’, si confronteranno sul genere giallo e noir. Conduce David De Filippi.

La sera appuntamento dalle 21.30 al Teatro La Versiliana con Le ali della danza – Gala di Stelle Internazionali, spettacolo di danza classica con la direzione artistica di Alice Mariani. Nel cast anche Gareth Haw, Jon Vallejo, Claudio Coviello, Martina Arduino, Marco Agostino, Agnese di Clemente e Mattia Semperboni.

Mercoledì prossimo, 22 luglio dalle 18.30, appuntamento al Caffè con “Narcisismo patologico: capire per liberarsi” con Anna Vagli, criminologa e giornalista, autrice di ‘Ti inventi le cose: Riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere. A condurre Annarita Landi, autrice Mediaset.

Tutti i giorni anche appuntamenti con i laboratori per i giovani spettatori all’Arena dei Piccoli. Gli appuntamenti al Caffè sono ad ingresso gratuito. Per il programma completo e tutti gli appuntamenti collaterali al Versiliana Festival www.versilianafestival.it

Lucca Summer Festival

Primo grande appuntamento della settimana domani, giovedì 16 luglio, con Zucchero. L’artista emiliano torna a Lucca con la data del suo tour “Overdose d’Amore Gold”, che, con le sue atmosfere soul e rock blues, animerà l’area delle mura storiche.

Venerdì 17 luglio in piazza Napoleone arriverà invece Ronnie Wood & His Band, per un concerto che rappresenterà l’unica data italiana dell’artista. Il concerto di Lucca offrirà al pubblico italiano un viaggio attraverso oltre sei decenni di storia del rock, in una cornice unica come piazza Napoleone, cuore storico del festival.

L’altro grande nome protagonista del weekend musicale lucchese sarà quello di una delle icone pop più amate dell’ultimo decennio. Katy Perry, con oltre 115 miliardi di stream globali e più di 70 milioni di album e 143 milioni di singoli venduti nel mondo, è una delle artiste di maggior successo della musica pop contemporanea. Domenica 19 luglio anche la superstar si esibirà sul palco delle Mura Storiche di Lucca. Anche per lei sarà l’unico concerto italiano nel 2026. Ad aprire il concerto i Dov’è Liana, trio francese astro nascente della musica indie contemporanea.

Il Lucca Summer Festival prosegue lunedì 20 luglio con il concerto di Riccardo Muti e l’orchestra giovanile Cherubini. Si esibiranno in piazza Napoleone con un programma musicale che dialoga in modo naturale con la città che lo ospita. Riccardo Muti ha scelto, infatti, di portare fuori dai teatri il grande repertorio sinfonico-operistico italiano, da Puccini, a Catalani, a Verdi.

Martedì 21 luglio saranno Marcus Miller e il suo omaggio a Miles Davis i protagonisti della serata in piazza Napoleone. “We Want Miles!” è lo spettacolo creato per celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, figura che ha rivoluzionato il jazz e l’intera cultura musicale del ’900.

Pisa Summer Knights

Questa settimana al Pisa Summer Knights, il Festival di Piazza dei Cavalieri, appuntamento con la musica rock internazionale. Sarà infatti lo storico gruppo rock inglese dei Deep Purple a suonare, nella spettacolare cornice del centro storico, giovedì 16 luglio. La band si esibirà in piazza dei Cavalieri nella loro unica data estiva del centro Italia.

Il festival prosegue venerdì 17 luglio con Teenage Dream, la grande festa all’insegna della nostalgia degli anni 2000.

Sabato 18 luglio sarà la volta di Emma Marrone, una delle figure più amate della scena musicale italiana, grazie alle sua energia e grinta sul palco. Le luci del palco di piazza Cavalieri si accenderanno su di lei e sul suo repertorio composto di brani che hanno segnato la sua storia musicale degli ultimi anni.

Mercoledì 22 luglio il protagonista è Coez, cantautore e rapper italiano diventato celebre per il suo singolo “La musica non c’è”, e che ora va in tour con il suo ultimo album 1998.

Mengo

La 22esima edizione del MenGo Music Festival prosegue e si conclude questo weekend. Primo appuntamento questa sera, mercoledì 15 luglio, dalle 18 a ingresso gratuito, Roni, Gima, Senza Cri, Lea Gavino e Birthh apriranno la serata di Maria Antonietta e Colombre, protagonisti di Sanremo 2026, e Ele A, rapper e cantautrice svizzera.

Domani, giovedì 16 luglio, è invece la volta dei Casino Royale e di Ditonellapiaga, che si esibiranno gratuitamente sul main stage de Il Prato. In apertura, dalle 18, Sao, Tresca y Tigre e Prima Stanza a Destra. A chiudere la serata il live di Mind Enterprises.

Il Festival prosegue venerdì 17, con il live gratuito dei The Zen Circus. La band pisana farà tappa ad Arezzo per il suo tour Il Male, per il loro ultimo album uscito nel settembre 2025. Dopo il tour europeo gli Zen Circus tornano nella loro Toscana, esibendosi sul palco del Prato dalle ore 21.15. Cancelli aperti dalle 17, quando sul palco del Prato saliranno L.E.D., Univa Virgo, Volpi e Altea. Dopo gli Zen Circus invece la band post punk inglese Shame e il dj set di 2Manydjs.

Gran finale sabato 18 luglio, con il concerto a pagamento di uno dei progetti pilastro della scena indie italiana. I Cani, progetto del produttore romano Niccolò Contessa, si esibiranno live sul palco del Prato, preceduti da Vintage Violence, Mille e l’artista che, fino a due giorni fa, era l’ “unexpected” della line up. Sarà Mobrici, ex frontman dei Canova, ad aprire il concerto de I Cani. Dopo Niccolò Contessa saliranno sul palco Myd e gli Idles, gruppo musicale post-punk britannico.

Valdarno Jazz Festival

Dopo la data del 10 luglio con la musica del Bill Frisell Trio, il Valdarno Jazz Festival prosegue fino ad agosto. I prossimi appuntamenti sono per martedì 21 e mercoledì 22 luglio.

Primo appuntamento della settimana martedì 21 luglio alle 21.30 in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno con il Daniele Malvisi Quintet. Il quintetto jazz, composto da Daniele Malvisi (sax tenore), Guglielmo Santimone (piano), Angelo Lazzeri (chitarra), Marco Cattarossi (basso) e Paolo Corsi (batteria), si esibirà nello spettacolo Global love.

Appuntamento poi a mercoledì 22 luglio in loc. Traiana (Terranuova B.ni), in piazza A. Vannelli, con il Reunion Trio composto da Giovanni Benvenuti (sax tenore), Francesco Pierotti (contrabbasso) e Fabio D’Isanto (batteria).

Entrambi i concerti sono a ingresso gratuito.

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