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SIENA – Intesa Sanpaolo definisce “trasparente e chiara” l’Opas rivolta ai soci di Mps. Parole forti dall’amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, che commenta anche l’eventualità di contromosse da parte di Siena o di Banco Bpm e difende la congruità dell’offerta.

Dettagli sull’offerta

Secondo Messina, l’Opas è corretta sotto il profilo delle valutazioni. “Credo che dal punto di vista delle valutazioni, la nostra sia totalmente fair”, ha detto, riferendosi in particolare al rapporto prezzo/utili (price earning) di Mps, che – a suo avviso – è allineato a quello di istituti internazionali come Morgan Stanley e Goldman Sachs. Messina ha aggiunto che non esisterebbe, in Europa o nel mondo, un’altra banca con livelli di price earning comparabili a quelli di Mps.

Premio e limiti economici

L’ad di Intesa ha spiegato che la valutazione proposta incorpora “un buon premio” per gli azionisti senesi, ma ha posto anche un limite: “Ognuno può pensare di avere i gioielli e di poterli vendere al miglior prezzo, ma c’è un prezzo oltre il quale poi non si va”. Conclusione ribadita: se l’operazione si concretizzerà, ci sarà “grande rispetto per i territori e per le persone” legate alla banca.

Reazioni politiche: il Tesoro si disimpegna

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha confermato l’intenzione del governo di procedere alla cessione di tutte le partecipazioni bancarie detenute dal Tesoro. Davanti all’assemblea dell’Abi, il ministro si è detto fiducioso che questa sarà l’ultima assemblea a cui il Ministero partecipa in veste di azionista di banche, definendo esaurito il ruolo di socio pubblico.

Commenti dal mondo bancario

Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm, ha commentato le parole del ministro definendole “un passaggio simbolico da un intervento pubblico a, ora, il mercato”. Castagna ha osservato che il governo ha svolto “un ruolo importantissimo nel risanamento e nel boom che ha avuto Monte Paschi” e che ora, per non condizionare il “risiko” bancario, è opportuno lasciare spazio al mercato.

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