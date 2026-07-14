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SCANDICCI – Quattordici casi di scabbia sono stati notificati all’Ufficio di Igiene Pubblica dell’Asl Toscana Centro tra gli ospiti e il personale della Rsa Villa Solaria di Sesto Fiorentino.

Le infezioni riguardano otto operatori e sei ospiti su un totale di 62 residenti e 35 addetti della struttura.

La vicenda

Le prime segnalazioni sono arrivate venerdì scorso dai medici di medicina generale. Lo stesso giorno l’Ufficio Igiene Pubblica ha effettuato un sopralluogo nella residenza, fornendo le prime indicazioni sulle misure di igiene e prevenzione da adottare.

I 14 casi hanno già ricevuto i trattamenti terapeutici prescritti dai medici di famiglia. Gli ospiti contagiati sono stati isolati in camere a due posti letto e sono tenuti a restare in stanza senza accesso agli spazi comuni; i familiari sono comunque autorizzati a fare visite, previa adozione di dispositivi di protezione individuale.

Le contromisure

È in corso l’organizzazione di una profilassi che prevede l’uso di farmaci per via orale o topica; la somministrazione sarà estesa a tutto il personale e a tutti gli ospiti della struttura. La Rsa è di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino e è gestita dalla cooperativa Proges.

La sorveglianza dell’Igiene Pubblica, in raccordo con la Società della Salute della zona fiorentina nord-ovest, proseguirà per verificare il rispetto delle indicazioni fornite. Secondo la cooperativa gestore, le condizioni di salute delle persone colpite non destano preoccupazione.

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