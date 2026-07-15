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FIRENZE – Firenze rimane in codice rosso per ondata di caldo fino a venerdì 17 luglio, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute.

Le massime percepite raggiungeranno i 38 gradi oggi, per poi salire fino a 40 gradi sia giovedì che venerdì.

Anche le temperature mattutine saranno particolarmente elevate: il bollettino indica 27 gradi alle 8 di oggi, 26 gradi domani e 25 gradi venerdì.

Palazzo Vecchio sottolinea la rilevanza dell’episodio: i dati registrati ieri confermano l’intensità del caldo. La stazione meteorologica dell’Orto Botanico ha segnato una massima di 39,2 gradi, il giardino di Boboli 38,3 e Firenze Università 37,5. Questa mattina, alle 9.15, l’Orto Botanico registrava già 32,5 gradi, mentre a Boboli si registravano 30,4 gradi e alle 9.20 la stazione di Firenze Università segnava 30,2 gradi.

Per l’intera regione Toscana il centro funzionale Lamma prevede un picco dell’ondata con punte fino a 40 gradi nelle pianure interne. Le previsioni indicano un possibile calo delle temperature massime tra sabato e domenica.

Consigli per la popolazione includono limitare le attività all’aperto nelle ore più calde, idratarsi frequentemente e prestare attenzione alle fasce vulnerabili come anziani e bambini. Per aggiornamenti e indicazioni è possibile consultare i canali istituzionali del Comune e della Protezione Civile.

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