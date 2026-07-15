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FIRENZE – Si avvicina l’inizio dell’anno scolastico 2026-27 e con esso anche l’inizio dei corsi Its Academy che ragazze e ragazzi toscani potranno frequentare dopo il diploma per diventare supertecniche e supertecnici qualificati.

Saranno decine i percorsi che partiranno dal prossimo autunno, e si apre in questi giorni la fase delle iscrizioni.

L’offerta formativa delle Its Academy è stata programmata dalla Regione Toscana e dalle Fondazioni. Sarà presentata domani, giovedì 16 luglio alle ore 13.15, durante una conferenza stampa nella Sala delle Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10, Firenze).

Alla conferenza stampa saranno presenti il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini.

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