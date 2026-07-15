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SIENA – Il Concerto per l’Italia dell’Accademia Musicale Chigiana ancora una volta trasforma il 18 luglio la Piazza del Campo in uno dei più spettacolari palcoscenici a cielo aperto.

Daniel Harding dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Stefano Bollani solista nella celebre Rhapsody in Blue di Gershwin. In apertura, l’affascinante Alborada del gracioso di Maurice Ravel; nella seconda parte, i monumentali Quadri dell’esposizione di Modest Mussorgsky nell’orchestrazione di Ravel. Il Concerto per l’Italia è realizzato con il sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in collaborazione con Comune di Siena e RAI; produzione televisiva RAI Cultura; trasmissione in diretta su Rai Radio 3, in prima TV su RAI 3; dopo, Rai5 e piattaforma digitale RAIPlay.

Evento clou di Chigiana International Festival ‘Isole’, direzione artistica Nicola Sani, celebra la ricchezza del patrimonio italiano e la musica come linguaggio universale. Piazza del Campo, scenario di architetture secolari, è magica, tra esibizioni d’orchestra e virtuosismi solistici.

L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, questa volta diretta da Daniel Harding, non è nuova alla kermesse dell’Accademia Chigiana. Nella prima edizione nel 2021, dopo il periodo Covid, si era già esibita in Piazza del Campo sotto la guida di un altro grande maestro, Sir Antonio Pappano. Una tappa significativa, che aveva segnato il momento di ripartenza dopo la pandemia, segnando l’avvio di un progetto affermato come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale che ha accolto alcune delle più grandi personalità musicali internazionali.

Il Concerto per l’Italia, è possibile grazie alla capacità dell’Accademia Musicale Chigiana, presidente Riccardo Coppini, di mobilitare un grande indotto. Il progetto è sviluppato dal direttore artistico Nicola Sani. Per la professionalità, consenso e credibilità che vanta nello scenario internazionale, concretizza programmi di alto livello riconosciuti da importanti contesti. Essenziale la sintonia con il direttore amministrativo Chigiana Angelo Armiento.

Nel 2022, protagonisti Zubin Mehta con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e il compianto Antonio Meneses. Nel 2023, Daniele Gatti con la pianista Lilya Zilberstein; nel 2024, Myung-Whun Chung alla guida della Filarmonica della Scala; nel 2025, James Conlon e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Lilya Zilberstein al piano.

Concerto per l’Italia resta centrale nel contesto di Chigiana International Festival, cento eventi da luglio a settembre, di straordinaria rilevanza.

Si ritorna in Piazza del Campo, sempre con l’Accademia Musicale Chigiana, il 19 luglio per il gran gala sinfonico del corso di Direzione d’orchestra, Daniele Gatti docente e coordinatore, Luciano Acocella docente, Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti. Nel programma, Concerto per violoncello e orchestra n. 1 op. 33 di Camille Saint-Saëns, accostato alla Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Si esibirà la stella nascente Charlotte Melkonian, classe 2013, prodigio del violoncello. Cresciuta in una famiglia di musicisti di origine armena, ha già vinto numerosi premi.

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