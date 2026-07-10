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PISA – Dal 14 ottobre 2026 al 7 marzo 2027, Palazzo Blu a Pisa presenta Edward Hopper.

La mostra propone oltre 150 opere dedicate a uno dei più importanti artisti americani del Novecento. E’ articolata in cinque sezioni che ripercorrono le principali fasi della vita e della carriera dell’artista.

Per quasi sessant’anni New York fu la casa di Edward Hopper, alimentò la sua ricerca artistica e divenne protagonista di molte delle sue opere. Tuttavia, la sua visione si formò anche attraverso viaggi, soggiorni e paesaggi che lo accompagnarono per tutta la vita: dalla scoperta di Parigi alle coste del New England, fino ai lunghi spostamenti attraverso gli Stati Uniti.

LA MOSTRA

Attraverso dipinti, acquerelli, disegni, incisioni e materiali d’archivio, la mostra racconta l’intero percorso creativo dell’artista, mettendo in luce il ruolo fondamentale che i luoghi ebbero nella costruzione del suo immaginario. Città, paesaggi, architetture e persone diventano così le tappe di un viaggio che permette di comprendere come Hopper abbia sviluppato quello sguardo unico e inconfondibile che ancora oggi continua ad affascinare il pubblico.

L’esposizione è promossa dalla Fondazione Palazzo Blu, organizzata dal Whitney Museum of American Art di New York con MondoMostre, con il contributo di Fondazione Pisa.

INFO

Fino al 30 settembre è attiva la promozione “Early bird” sul biglietto Open, che permette di visitare la mostra in una data a scelta. Clicca qui per i biglietti