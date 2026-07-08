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Secondo weekend di luglio, secondo weekend di musica. Anche questa settimana la Toscana si costellerà di festival, spettacoli e concerti, entrando nel vivo degli appuntamenti musicali estivi, che vedranno protagonisti ospiti di fama nazionale e internazionale.

La cornice sarà quella delle principali piazze e centri storici toscani, che racchiuderanno, nella loro storia e nella loro bellezza, la grande musica mondiale.

Festival della Versiliana

Fino al 31 agosto tornano i celebri Incontri al Caffè della Versiliana, nell’ambito della 47ma edizione del Festival della Versiliana, confermandosi uno dei palcoscenici più prestigiosi e attesi dell’estate italiana. Tra politica, economia e sport, ci sarà molto spazio anche per la musica e la cultura, per un festival “a tutto tondo”.

Alle 18.30 di questa sera, mercoledì 8 luglio, al Caffè della Versiliana “Vite che lasciano il segno”: una presentazione “collettiva” che vedrà protagoniste Rossella Martina, giornalista e autrice del libro ‘Gli ultimi giorni di Puccini’ e Lucia Cimini, giornalista e autrice del libro ‘Finché tutto splende. Il romanzo delle sorelle Necchi’. Conduce l’incontro Francesco Meucci, caposervizio La Nazione di Lucca.

Lo sport sarà protagonista della giornata del 9 luglio. In occasione del ventesimo anniversario del trionfo dell’Italia ai Mondiali di calcio, il Caffè, dalle 18.30, ospiterà il confronto tra Giovanni Galli, campione del mondo nel 1982, ed Enrico Castellacci, storico responsabile medico della Nazionale azzurra nell’epopea del 2006.

Venerdì 10 luglio alle 18.30 il Caffè omaggerà la scrittrice Oriana Fallaci con l’evento “Il coraggio di scrivere”. Saranno presenti Riccardo Nencini, politico e autore di ‘Mai stanca di vivere’ e Cristina Bulgheri, giornalista e autrice di ‘Oriana Fallaci. punto e basta’. Conduce Elena Torre.

Sabato 11 luglio alle 18.30, al Caffè, l’intervista a Antonio Padellaro, giornalista e fondatore de Il Fatto Quotidiano, nonché autore del libro “Quando eravamo felici”.

Domenica 12 luglio dalle 18.30 spazio alla botanica e al foraging con l’evento Erbi spontanei della Versilia. Saranno presenti Daniele Lazzerini, curatore del volume ‘Erbi spontanei della Versilia’, gli esperti di foraging Roberto Moriconi, Fabrizio Lari e Erika Carlotti, Mario Locatelli, presidente Associazione ‘Un cuore nel mondo’ e Luigi Arcieri, cardiochirurgo. Conduce Fabrizio Diolaiuti.

Attesa anche per lunedì 13 luglio, quando Romina Power incontrerà il pubblico per presentare il suo libro “Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita”.

Martedì 14 luglio, sempre alle 18.30, sarà il turno di ROSAMARO, la violenza è un sasso che rotola velocemente. Un incontro sul film Rosamaro, di Gabriele Tesi, sulla violenza di genere. Saranno presenti il regista, Paola Binetti, neuropsichiatra, Consulente Diritti Umani del Senato e Francesco Menditto, Magistrato. A condurre Elisa Messina.

Al 47esimo Festival della Versiliana ci sarà spazio anche per il compositore simbolo della Versilia. Mercoledì 15 luglio dalle 18.30, sempre nella cornice del Caffè, lo spettacolo di danza, musica dal vivo e parole su Giacomo Puccini dal titolo Oltre le righe. Scritto e diretto da Greta Arditi, con le coreografie di Greta Arditi e Lorenzo Alberti e interpretato dagli allievi del Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca.

Per il programma completo e tutti gli appuntamenti collaterali al Versiliana Festival www.versilianafestival.it

Lucca Summer Festival

Dopo l’annullamento della data del 14 luglio, che doveva avere come ospite Neil Young, Lucca si prepara comunque ad accogliere, la prossima settimana, una delle voci blues più potenti della musica italiana.

Torna infatti, giovedì 16 luglio, Zucchero con la data del suo tour “Overdose d’Amore Gold”, che, con le sue atmosfere soul e rock blues, animerà l’area delle mura storiche.

Pisa Summer Knights

Dopo la prima data, lo scorso weekend, al Musart Festival di Firenze, torna in Toscana il cantautore romano Mannarino. L’autore di Me so’ mbriacato suonerà in piazza Cavalieri in occasione del Pisa Summer Knights mercoledì 15 luglio.

Giovedì 16 luglio sarà la volta dei Deep Purple, storico gruppo rock inglese, celebre per alcuni grandi successi come Smoke on the water. Si esibiranno in piazza dei Cavalieri nella loro unica data estiva del centro Italia.

Pisa Jazz Rebirth

A Pisa entra nel vivo anche la stagione del Pisa Jazz Rebirth, che dopo il sold out di Paolo Fresu continua la sua stagione con le grandi stelle del jazz.

Oggi, 8 luglio, salirà sul palco del Giardino Scotto il trombettista toscano Jacopo Fagioli, con il suo progetto musicale Dialogue.

Domani, giovedì 9 luglio, sarà invece la volta di Venna, musicista che si sta facendo largo nella scena jazz inglese.

Gli appuntamenti proseguono per tutta la settimana, e il Giardino accoglierà, venerdì 10 luglio, la musica di Giovanni Falzone, che si esibirà in Suite for Miles, un omaggio a Miles Davis. A seguire l’esibizione di Rita Marcotulli, tra le pianiste jazz più importanti della scena italiana.

Sabato 11 luglio il Federico Monzani Trio si esibirà in un repertorio tra jazz e improvvisazione, aprendo la serata al pianista di fama mondiale Shai Maestro, che porterà con sé sul palco i The Guesthouse Quartet.

Domenica 12 luglio sarà l’unione tra il Lorenzo Simoni 4tet e il trombettista statunitense Jason Palmer a suonare sul palco dello Scotto.

Lunedì 13 luglio ospiti i Lost IQ, in apertura a The Bad Plus, band che ha scelto Pisa Jazz Rebirth come tappa del suo tour di addio.

Attesissimo martedì 14 luglio Dee Dee Bridgewater, tre volte Grammy Award e colonna del panorama jazzistico internazionale.

Il Festival si concluderà alla fine di luglio con Suzanne Vega e Al Di Meola.

Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticketone. Per maggiori informazioni www.pisajazz.it

Men/Go Music Fest

La seconda settimana di luglio è anche la settimana di apertura di uno dei festival più attesi del panorama indie (e non solo) italiano.

Arezzo è pronta ad accendersi con gli appuntamenti del Men/Go Music Fest, che aprirà le sue porte questo sabato, 11 luglio.

Grandi artisti del panorama musicale italiano, i primi ad inaugurare il palco del Parco il Prato saranno i Subsonica, band alternative rock torinese. Ad aprire il main stage dalle ore 18.30 saranno Revue e gli Osaka Flu. A seguire il dj set di Federico Grazzini. La serata è a pagamento, biglietti disponibili su Ticketone.

Martedì 14 luglio sarà invece la prima serata a ingresso gratuito. Main artist il cantautore pisano Motta, che scalderà la platea de Il Prato con il suo tour omaggio al suo album La Fine dei Vent’anni, uscito nel 2016. Ad aprire la serata saranno gli Scraffs, Gemma e WePro, seguiti da Aka5ha e Emma Nolde, cantautrice toscana. A seguire Motta il live set di Camilla Pnk.

Mercoledì 15 luglio, sempre dalle 18 a ingresso gratuito, Roni, Gima, Senza Cri, Lea Gavino e Birthh apriranno la serata di Maria Antonietta e Colombre, protagonisti di Sanremo 2026, e Ele A, rapper e cantautrice svizzera.

Giovedì 16 luglio sarà invece la volta dei Casino Royale e di Ditonellapiaga, che si esibiranno gratuitamente sul main stage de Il Prato. In apertura, dalle 18, Sao, Tresca y Tigre e Prima Stanza a Destra. A chiudere la serata il live di Mind Enterprises.

Il Festival proseguirà venerdì 17 e sabato 18 luglio, con il live gratuito dei The Zen Circus e il concerto con ticket di ingresso de I Cani.

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