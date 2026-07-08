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FIRENZE – Sono 81 i carabinieri che da oggi entrano in servizio in Toscana con l’obiettivo di potenziare i reparti territoriali e intensificare i controlli nelle aree più segnalate dai cittadini.

Lo comunica l’Arma: i militari saranno distribuiti nelle dieci province regionali, con un contingente di 13 unità assegnate alla provincia di Firenze per rafforzare in modo particolare i servizi di prossimità.

Questa mattina alla caserma “Baldissera” di Firenze si è svolto il saluto ai nuovi arrivati da parte del comandante della Legione Carabinieri Toscana, Pierluigi Solazzo. I carabinieri, si legge nella nota, arrivano ai reparti dopo aver completato un intenso percorso di addestramento presso le Scuole allievi di Iglesias e di Reggio Calabria e iniziano da subito il servizio operativo sul territorio.

L’inserimento delle nuove forze non è un’operazione isolata, precisa l’Arma, ma rientra in una strategia più ampia volta a garantire un presidio costante e aderente alle esigenze locali, rendendo i servizi sempre più efficaci. Particolare attenzione viene riservata ai paesi e ai piccoli borghi, dove una maggiore presenza dei carabinieri è considerata fondamentale per accrescere la percezione di sicurezza della popolazione.

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