Tempo lettura: < 1 minuto

Sono 3.858 i giovani che hanno presentato domanda di partecipazione al bando toscano per il Servizio civile regionale.

Il bando prevedeva la scadenza al 10 giugno scorso e la selezione dei candidati. I selezionati accederanno a uno dei 156 enti iscritti all’Albo del Servizio civile regionale. In totale sono in campo 399 progetti, per un totale di 2.396 posti disponibili.

La selezione delle candidature sarà incentrata sulla valutazione del curriculum vitae presentate e di un colloquio individuale. Entro il 25 luglio prossimo saranno pubblicate le graduatorie finali.

Il bando era promosso nell’ambito del progetto GiovaniSì, finanziato con risorse del Pr Fse+ 2021-2027, ed era rivolto a ragazzi con residenza, domicilio o regolarmente soggiornanti in Toscana, tra i 18 e i 29 anni, in stato di non occupazione, disoccupazione o inattività.

I 399 progetti avranno la durata di un anno. Inizieranno in modo scaglionato a partire dalla seconda metà di ottobre. Ogni partecipante riceverà un contributo di 506,30 euro al mese per la durata del progetto.

“La tradizione che pone la Toscana fra le Regioni più attive nella promozione delle attività che riguardano il Servizio civile – commenta il governatore Eugenio Giani – trova riscontro nell’interesse che ragazze e ragazzi costantemente dimostrano per questa esperienza, capace di coniugare i valori della partecipazione e dell’impegno civico con l’opportunità di sperimentarsi concretamente in contesti che mettono alla prova le loro capacità e le le loro attitudini”.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici