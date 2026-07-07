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FIRENZE – Pisa e Firenze ha chiuso giugno 2026 con numeri da record: hanno superato complessivamente la soglia del milione di passeggeri, segnando il miglior giugno di sempre.

Secondo Toscana Aeroporti, il totale mensile è cresciuto del 3,9% rispetto a giugno 2025, con progressi sia sul versante internazionale (+4,7%) sia su quello nazionale (+1,7%).

Primo semestre: +5,9% sul 2025

I risultati conseguiti da gennaio in avanti hanno portato il sistema aeroportuale a superare i 4,8 milioni di passeggeri nel primo semestre del 2026, con un aumento del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un incremento che conferma la ripresa e l’intensificazione dei flussi turistici e dei collegamenti business verso la Toscana.

Firenze, il miglior giugno di sempre per l’Aeroporto Vespucci

L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha registrato il miglior mese di giugno della sua storia con 396mila passeggeri, in crescita dell’1,4% rispetto a giugno 2025. Entrambi i segmenti di mercato sono risultati in aumento: quello internazionale (+1,1%) e quello nazionale (+4,3%). Tra le rotte più trafficate, Parigi resta in cima alla classifica dello scalo fiorentino, seguita da Londra, Amsterdam, Barcellona e Francoforte. Nel complesso, Firenze ha superato gli 1,9 milioni di passeggeri nel primo semestre, con una crescita del 5,2% sul 2025.

Pisa batte un nuovo record storico a giugno

L’aeroporto Galileo Galilei di Pisa ha registrato un nuovo record storico per il mese di giugno, con 665mila passeggeri e un incremento del 5,5% rispetto allo stesso mese del 2025. La performance è stata trainata soprattutto dal traffico internazionale, salito del 7,4%, mentre il traffico nazionale ha segnato un modesto +0,8%. La rotta più trafficata resta Londra, seguita da Tirana, Palermo, Parigi e Catania. Nel primo semestre 2026 lo scalo pisano ha superato i 2,9 milioni di passeggeri, fissando un nuovo massimo storico e registrando un +6,4% rispetto al primo semestre 2025.

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