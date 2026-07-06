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FIRENZE – La circolazione ferroviaria tra Campo di Marte e Santa Maria Novella è bloccata dalla scorsa notte alle 23 per la prima fase dei lavori di sostituzione del Ponte al Pino, intervento che proseguirà fino alle 4 di venerdì 10 luglio.

L’interruzione ha costretto le compagnie a predisporre navette sostitutive e servizi bus per garantire il trasferimento dei passeggeri e consentire il proseguimento dei viaggi, seppur con tempi di percorrenza più lunghi.

Campo di Marte

Questa mattina la stazione di Campo di Marte, nelle immediate vicinanze del cantiere, è stata il luogo dei maggiori disagi. Pendolari e utenti dei treni regionali in arrivo dal Valdarno e dalla linea aretina si sono trovati a dover cambiare percorso. I passeggeri dell’alta velocità provenienti dal Sud sono stati indirizzati verso navette sorvegliate dalla polizia municipale che raggiungono Santa Maria Novella. I viaggiatori dei treni regionali e quelli di Italo sono invece convogliati su bus appositamente allestiti che portano alla tramvia.

Le mancate informazioni

Nonostante le ampie comunicazioni sull’intervento, alcune persone sono scese dai treni locali senza essersi informate e inizialmente sono rimaste disorientate. Dopo aver chiesto indicazioni, si sono unite agli altri viaggiatori in attesa della corsa programmata. Alcuni hanno manifestato preoccupazione per possibili coincidenze perse con altri treni, ma i bus sono passati con regolarità e la maggior parte ha potuto proseguire il viaggio.

Numerosi agenti delle Ferrovie e membri della Protezione Civile presidiano le stazioni per fornire assistenza e informazioni ai passeggeri in arrivo. Anche a Santa Maria Novella, dove arrivano i convogli dal Nord che devono poi raggiungere Campo di Marte, la situazione è stata descritta come tranquilla. I passeggeri dell’alta velocità in partenza o in arrivo vengono convogliati, tramite il binario 16, al piazzale Montelungo dove sono previste le navette sostitutive.