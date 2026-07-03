CASTIGLION FIORENTINO – Un ultraleggero è precipitato questa mattina in fase di decollo nell’aviosuperficie di Castiglion Fiorentino (Arezzo).
A perdere la vita nell’incidente, avvenuto intorno alle 7 del mattino, un pilota di 58 anni lombardo alla guida del mezzo.
Il velivolo è precipitato in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l’allarme è stato un passante che transitava lungo la Strada provinciale della Misericordia. All’arrivo dei soccorsi, per il pilota non c’era più nulla da fare.
La carcassa dell’ultraleggero è finita a poche decine di metri dalla strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertarne le cause.