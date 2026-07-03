Il Palio di Siena si correrà oggi, venerdì 3 luglio. La pioggia dei giorni scorsi infatti ha scombussolato i piani della Festa ma non è riuscita a intaccare il programma del Palio.
Così oggi si riparte con il cronoprogramma previsto per ieri.
Gli orari delle giornata in città
Le Contrade nel primo pomeriggio, dopo la benedizione del cavallo, iniziano a sfilare per le strade della città fino a raggiungere piazza Duomo per compiere (intorno alle 15.30) la rituale alzata delle bandiere di fronte all’Arcivescovado, alla presenza del cardinale, monsignor Augusto Paolo Lojudice.
Poi, i contradaioli accompagnano le comparse della Contrada nel cortile del palazzo del Governo, sede della Provincia e della Prefettura. All’interno prende forma il Corteo storico che esce da piazza Jacopo della Quercia per poi proseguire su piazza Duomo e quindi via del Capitano. A quel punto si sviluppa per le strade della città fino a fare il suo ingresso in piazza del Campo da via del Casato.
Gli orari della giornata in piazza
Alle ore 15.30 e alle 16.00 gli spari del mortaretto in Piazza per il primo e secondo preavviso.
Alle ore 16.40 l’inizio dello sgombero della pista.
Alle ore 17.15 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo.
Alle ore 17.20 l’ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico.
Alle ore 19.30 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio.
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 è possibile accedere allo spazio interno alla piazza, la cosiddetta “conchiglia”, fino al numero massimo consentito, esclusivamente da via Dupré.