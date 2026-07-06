Il documento ha l’obiettivo di impegnare la Provincia di Siena a farsi portavoce, presso gli organismi competenti, di una serie di iniziative istituzionali e straordinarie a tutela dell’economia reale, dell’occupazione e dello sviluppo del sistema economico locale.

Il testo della mozione, che porta la firma della Presidente Agnese Carletti e dei capigruppo e consiglieri provinciali Andrea Frosini (“Insieme con Agnese Carletti per la Provincia di Siena”), Gianfranco Maccarone (“Fratelli d’Italia”), Paolo Salvini e Alessio Serragli, a dimostrazione di una totale convergenza delle forze politiche su un tema vitale per il futuro di Siena, assume un valore democratico e istituzionale ancora più forte grazie al coinvolgimento capillare delle amministrazioni locali.

In passaggio in Assemblea dei Sindaci

I contenuti del testo, che fanno esplicito riferimento anche al documento unitario approvato dal Consiglio Comunale di Siena lo scorso 24 giugno, saranno portati, sempre nella stessa giornata (ore 9.30), anche all’attenzione dell’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Siena. La mozione sarà così discussa da tutti i primi cittadini senesi per rimarcare il fronte comune del territorio a difesa di Banca MPS.

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