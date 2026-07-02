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Chanel, la celebre casa di moda parigina ha deciso di dotarsi di un nuovo centro di controllo qualità e di servizi logistici in Toscana. E lo farà nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Oggetto dell’operazione è un’area che sarà oggetto di pianificazione urbanistica, per consentire l’insediamento tra i 25 e i 30mila mq, comprendendo la riconversione di un complesso rurale esistente, e all’insegna della sostenibilità ambientale. Il progetto della maison prevede ricadute positive per l’economia locale e, in particolare, per l’occupazione.

Lo prevede un protocollo d’intesa siglato dalla Regione Toscana insieme al Comune di Serravalle che si impegnano a supportare il progetto in cui l’azienda intende investire. A siglare l’intesa il prsidente della Regione, Eugenio Giani, il sindaco di Serravalle, Piero Lunardi, e rappresentanti del Gruppo Chanel.

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