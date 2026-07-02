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Il “Marina Militare Nastro rosa tour” farà tappa a Portoferrario dal 5 al 8 luglio prossimi. In programma un calendario di incontri divulgativi dedicati a biodiversità, ricerca scientifica, conservazione del mare. In programma anche incontri sul 30/o anniversario della costituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

La partecipazione alla manifestazione rappresenta un’importante occasione per raccontare al grande pubblico il valore del patrimonio naturale dell’Arcipelago Toscano e il lavoro quotidiano svolto per la sua tutela, attraverso il confronto con ricercatori, istituzioni e cittadini.

Il programma degli appuntamenti promossi dal Parco prenderà il via il 5 luglio, dalle ore 19 alle 20, con ‘Rotta verso il futuro – Metodi e risultati della ricerca scientifica del NatLab per il Parco Nazionale Arcipelago Toscano’. Lunedì 6, sempre dalle 19 alle 20, sarà la volta dell’incontro ‘Alla scoperta del Santuario Pelagos, la più grande area protetta per i mammiferi marini del Mediterraneo’. Il ciclo di incontri si concluderà martedì 7 luglio, dalle 20 alle 21, con l’evento ‘1996-2026: 30 anni di Parco. Dalle origini al futuro’.

“Partecipare al Marina militare nastro rosa tour significa portare il Parco fuori dai suoi confini amministrativi e incontrare cittadini, appassionati del mare e giovani in un contesto di grande valore sportivo e culturale. Vogliamo raccontare come la ricerca scientifica, la tutela della biodiversità e la conoscenza rappresentino gli strumenti più efficaci per proteggere un patrimonio naturale unico al mondo. Il trentesimo anniversario del Parco è l’occasione per guardare con orgoglio al lavoro svolto, ma soprattutto per costruire insieme il futuro della conservazione dell’Arcipelago Toscano, rafforzando il dialogo tra istituzioni, comunità locali e mondo della ricerca”, dichiara Matteo Arcenni, presidente del Parco nazionale Arcipelago Toscano.

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