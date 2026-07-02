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SIENA – Il Palio è stato rinviato al 3 luglio. Lo ha comunicato il Comune di Siena, dopo una riunione tra il sindaco Nicoletta Fabio, i capitani delle 10 Contrade al canape e i deputati della Festa.

Stamani era stata annullata la provaccia a seguito del nubifragio che aveva colpito la città ieri sera. Il primo cittadino a breve spiegherà le motivazioni nella tradizione conferenza stampa che precede la corsa.

Il rinvio comporta anche la posticipazione del corteo storico, così come della benedizione dei dieci barberi. Con il nuovo stop, il Palio non si è corso nei giorni canonici, 2 luglio e 16 agosto, in quattro delle ultime sette volte. Non era mai successo invece che a luglio non si corresse il 2 per tre volte di fila.

“Tutela del Palio e dei cavalli”

“La tutela del Palio e dei cavalli è priorità assoluta. Le condizione della pista non ci permettono di effettuare la Carriera” ha detto il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, durante la consueta conferenza stampa del 2 luglio.

“Rinviare è sempre una decisione difficile e sofferta – ha aggiunto il Sindaco –. Vorremmo sempre che fosse rispettato la scansione temporale secolare dei quattro giorni, Carriera compresa. Di fronte a tali precipitazioni, tra l’altro neppure così prevedibili, diventa necessario privilegiare la salvaguardia del Palio”.

“Abbiamo fatto le valutazioni, come da Regolamento, attraverso la consultazione con gli uffici competenti, Deputati della Festa e dieci Capitani. Nonostante il grande lavoro dell’ufficio tecnico, tutte le componenti hanno convenuto sulla necessità di rinviare, date le condizioni del tufo, verificando i possibili interventi di sistemazione e visto il persistere dell’allerta meteo anche per le prossime ore. Gli operai comunali, come sempre, proseguiranno nel lavoro di cura e manutenzione, nella speranza che non ci siano più precipitazioni, tutta la macchina del Comune e delle Contrade, anche per il Corteo Storico, non subisca ulteriori stop e si possa correre nella giornata di domani”.

Le valutazioni sulla pista

Fin dalle prime ore del mattino di oggi, i tecnici comunali hanno effettuato le valutazioni sulla pista. Viste le avverse condizioni meteorologiche e tramite specifica ordinanza il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, udito in proposito il parere del dirigente della Direzione Opere Pubbliche e Pnrr e dei Deputati della Festa e visto il Regolamento per il Palio (l’articolo 53) ha disposto di sopprimere la sesta prova di questa mattina.

Ulteriori valutazioni sono state effettuate nel corso della mattinata. L’ultima verifica è stata effettuata alle ore 12.45. Si è convenuto sull’impraticabilità della pista. Il Sindaco ha applicato l’articolo 90 del regolamento per il Palio, disponendo dunque il rinvio della Carriera a domani, venerdì 3 luglio.

“Fino alla giornata di oggi – ha poi proseguito il Sindaco – posso dirmi soddisfatta dell’andamento della Festa. Il percorso effettuato attraverso il Protocollo Equino ha portato i Capitani a scegliere un buon gruppo di cavalli sani, grazie anche al passaggio delle previsite alla clinica del Ceppo”.

“Al di là del maltempo – ha aggiunto Nicoletta Fabio – l’amministrazione comunale ha ancora una volta dimostrato di poter disporre di grandi professionalità messe a disposizione per l’identità culturale e la difesa del Palio. Ho avuto modo di sottolineare in altre occasioni, per esempio durante la presentazione del Drappellone di Ismaele Nones, come il Palio debba essere un momento di massima coesione cittadina, quella forza identitaria che genera armonia e coesione comunitaria.

“La pioggia – ha concluso il Sindaco – ci ha privato della giornata di oggi, ma non influirà sulla storia e sull’identità cultura di una città, che trionferà ancora una volta immortale, come amava sottolineare sempre Silvio Gigli”.

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