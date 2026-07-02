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Dopo l’abbondante pioggia che da stanotte ha interessato la città di Siena, il Palio che si sarebbe dovuto correre questa sera alle 19.45 rimane in forte dubbio. L’acqua ha, infatti, pesantemente compromesso il tufo in piazza del Campo creando problemi per la sicurezza di cavalli e fantini.

E così, mentre i contradaioli fissano con lo sguardo il cielo per capire se il Palio si correrà, il Comune è al lavoro per ripristinare la pista di tufo in piazza del Campo. La tradizionale conferenza stampa delle 12 del Sindaco Nicoletta Fabio, è slittata alle ore 13.30. Solo allora si conoscerà la decisione finale.

Intanto, si è conclusa da poco la segnatura dei dieci fantini, ecco il quadro definitivo:

Onda – Carlo Sanna detto Brigante, Civetta – Giuseppe Zedde detto Gingillo, Giraffa – Federico Guglielmi detto Tamurè, Leocorno – Andrea Sanna detto Virgola, Aquila – Giovanni Atzeni detto Tittia, Torre – Enrico Bruschelli detto Bellocchio, Bruco – Dino Pes detto Velluto, Drago – Diego Minucci detto Fastidio, Valdimontone – Salvatore Nieddu detto Lesto, Oca – Sebastiano Murtas detto Grandine.

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