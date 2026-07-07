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Seconda giornata di lavori a Firenze per la sostituzione di ponte al Pino. Un’operazione delicata che, di fatto, taglia l’italia ferroviaria in due. I passeggeri sono costretti a spostarsi in bus tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella.

Ieri, la prima giornata era stata definita dalla sindaca di Firenze Sara Funaro “impegnativa. Oggi, Rfi conferma che i “lavori procedono spediti, continuano a essere nei tempi previsti e non ci sono particolari criticità”.

I lavori di sostituzione, programmati da mesi, dovrebbero terminare alle ore 04.00 di venerdì 10 luglio prossimo. Fino ad allora saranno attive navette sostitutive e bus per trasportare i passeggeri da una parte all’altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. Le navette sono scortate dalla Polizia municipale.

Intanto, prosegue il piano di protezione civile del Comune di Firenze per garantire garantire assistenza e dare informazioni ai viaggiatori. Stamani anche il traffico cittadino ha subìto rallentamenti in via Mannelli, strada a ridosso della stazione di Campo di Marte.

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