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“Quella di oggi è stata una giornata impegnativa, come era prevedibile per un intervento così importante. Il primo bilancio è comunque positivo”.

Così la sindaca di Firenze Sara Funaro a proposito dei lavori al Ponte al Pino.

“Il sistema ha sostanzialmente retto e la movimentazione dei bus sostitutivi del servizio Av si è svolta senza particolari criticità grazie anche alle scorte della Polizia municipale”, ha detto.

La Sindaca ringrazia poi “tutte le persone impegnate sul campo”, dalla Protezione civile alla Polizia municipale. “Grazie anche alle cittadine e ai cittadini, che hanno affrontato questa prima giornata con collaborazione e pazienza. Sappiamo bene che un intervento come questo ha un impatto di grande portata sulla nostra città. Continueremo a seguire l’evoluzione della situazione giorno dopo giorno, monitorando tutto il sistema di supporto attivato”.

La circolazione ferroviaria tra Campo di Marte e Santa Maria Novella era stata bloccata la scorsa notte alle 23.00 per la prima fase dei lavori di sostituzione del Ponte al Pino, intervento che proseguirà fino alle 4 di venerdì 10 luglio.

L’interruzione ha costretto le compagnie a predisporre navette sostitutive e servizi bus per garantire il trasferimento dei passeggeri e consentire il proseguimento dei viaggi, seppur con tempi di percorrenza più lunghi.

Tra le note positive della giornata, oserva Funaro anche “le navette gratuite messe a disposizione dal Comune di Firenze per i viaggiatori del servizio ferroviario regionale” che “hanno funzionato come previsto, assicurando il collegamento fra la stazione di Campo di Marte e le tramvie T2 in piazza della Libertà e T1 in viale Strozzi e quindi con la stazione Santa Maria Novella da una parte e Careggi dall’altra. Per quanto riguarda la viabilità, abbiamo registrato alcuni rallentamenti nell’area di via Mannelli soprattutto nel tratto precedente a quello chiuso ma non si sono registrate grandi criticità. Si tratta comunque di aspetti che continueremo a monitorare con la massima attenzione”.

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