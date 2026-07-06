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FIRENZE – E’ Sara Funaro la sindaca più amata d’Italia. Ottiene il 66% di gradimento, guadagnando il 5,4% dei consensi in più rispetto all’ultima rilevazione.

Dietro Funaro, al secondo posto c’è Mario Pardini, 23° assoluto, che fa un balzo del 5%, toccando il 56%. Trentesimo Francesco Persiani (Massa), in risalita dell’1,1%. Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Grosseto) è 38°, con il 54,5% (-1,7%), mentre Nicoletta Fabio (Siena) ottiene il 49° posto (53,5%, +1,3%) e Michele Conti (Pisa) il 65° posto (51%, -1,3%). Passo indietro per Luca Salvetti (Livorno), 71°, che si ferma al 50% di gradimento (1,7%).

In assoluto il secondo e terzo posto sono occupati da Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) e Gaetano Manfredi (Napoli), mentre gli ultimi tre, scendendo verso il basso, sono ad appannaggio di Franz Caruso (Cosenza), Damiano Tommasi (Verona) e Giacomo Tranchida (Trapani).

Tra i primi dieci sindaci italiani, in termini di gradimento, cinque sono di centrosinistra, quattro di centrodestra e uno civico.

Per quanto riguarda la graduatoria dei governatori, Eugenio Giani è 7°, con un gradimento del 56,5% e un guadagno del 2,6%. In testa Antonio De Caro (Puglia), seguito da Alberto Stefani (Veneto) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia).

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