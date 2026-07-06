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CHIANCIANO TERME – Introdurre incentivi per favorire il sostegno alle attività economiche presenti, l’apertura di nuove attività nel proprio territorio, oltre a favorire la realizzazione di investimenti destinati alla ristrutturazione, riqualificazione, adeguamento, ammodernamento e miglioramento funzionale delle strutture alberghiere e ricettive.

E’ quanto introdotto dal Comune di Chianciano Terme stanziando la somma iniziale di 100 mila euro attraverso l’avanzo di amministrazione della gestione 2025. Obiettivo, accrescere la qualità dell’offerta turistica, la competitività delle imprese e l’attrattività complessiva del territorio mediante la concessione di un contributo in conto abbattimento interessi sulle condizioni applicate ai finanziamenti concessi da Istituto Bancario o dalla Fises per ridurre il costo del prestito.

“Stanziando questi primi 100 mila euro dall’avanzo di amministrazione, che potranno essere in grado di attivare fino a 2 milioni di euro di investimenti, diamo un segnale forte e tangibile di vicinanza al nostro tessuto economico, smentendo nei fatti talune narrazioni disfattiste. Chianciano Terme deve correre e per farlo ha bisogno di sostenere chi ogni giorno investe, rischia e lavora sul territorio” – sottolinea la Sindaca Grazia Torelli.

“Offriamo uno strumento finanziario strategico: l’abbattimento degli interessi sui prestiti permetterà alle nostre imprese ricettive e commerciali di accedere al credito a costi ridotti, sbloccando investimenti fondamentali per la riqualificazione, l’efficientamento energetico e l’ammodernamento delle strutture. Il nostro obiettivo è chiaro e va oltre i numeri del momento: vogliamo innalzare la qualità dell’offerta turistica, stimolare la nascita di nuove attività in tutti i settori e rendere Chianciano Terme una destinazione moderna e competitiva. Questa misura, dopo la nascita della DMO a cui l’amministrazione ha destinato come primo anno di avviamento altri 100 mila euro, è un nuovo tassello di una strategia complessiva di rilancio economico e urbano che questa amministrazione sta portando avanti con determinazione”.

La destinazione dei finanziamenti

I finanziamenti saranno destinati alla realizzazione di interventi nelle strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili, riqualificazione edilizia, energetica e impiantistica, adeguamento normativo, tecnologico e funzionale delle strutture, ammodernamento degli spazi comuni, delle camere e dei servizi, acquisto di arredi, attrezzature e beni strumentali funzionali all’attività ricettiva, interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’accoglienza e dell’offerta turistica, sostegno delle attività economiche presenti e/o l’apertura di nuove attività o di nuove unità locali nel territorio comunale appartenenti a tutti i settori economici.

La concessione di questi interventi è finalizzata sia a soddisfare le esigenze di liquidità sia a sostenere programmi di investimento relativi all’effettuazione di opere murarie, all’acquisto di fabbricati, impianti e macchinari, di attrezzature e di arredi ed all’adeguamento degli impianti volto all’efficientamento energetico.