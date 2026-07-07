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FIRENZE – Un incendio ha danneggiato la sede di palazzo Rinuccini del liceo Machiavelli‑Capponi nella notte tra il 6 e il 7 luglio, rendendo temporaneamente inagibile l’edificio e costringendo alla sospensione delle attività scolastiche.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 7:30 in via di Santo Spirito, inviando una squadra che ha domato le fiamme. L’incendio ha interessato gli uffici amministrativo e della didattica, situati al primo piano della struttura: entrambi i locali hanno riportato ingenti danni e al loro interno erano presenti anche degli affreschi danneggiati dal fuoco e dal fumo.

Sul posto sono state inoltre richieste le forze dell’ordine: sono in corso gli accertamenti per stabilire cause e dinamica dell’incendio. Al momento non sono stati resi noti né feriti né ulteriori dettagli sulle eventuali responsabilità.

Il dirigente scolastico, Francesco Giari, ha disposto con una circolare la chiusura dell’istituto per l’intera giornata. «Per ragioni di sicurezza sono sospese tutte le attività, compresi gli orali della Maturità che erano in calendario», si legge nel comunicato.

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