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Il Comune di Firenze sta lavorando al Piano generale del traffico urbano. Tra gli obiettivi dichiarati quelli di incentivare la mobilità pedonale e ciclistica. Ma anche di rendere più affidabile il trasporto pubblico locale e più efficiente il sistema dei parcheggi.

Nell prima fase di studio, presentata stamani in Palazzo Vecchio, è emerso che il traffico auto rappresenta il 56% degli spostamenti in città, il trasporto pubblico il 27% e la mobilità attiva il 17%. Circa il 46% degli spostamenti fatti con auto o moto copre distanze inferiori a 2 chilometri e circa il 74% dei tragitti tra casa e scuola è inferiore a un chilometro in linea d’aria

Ogni anno il Comune fiorentino fa 10mila ordinanze per gestire la presenza dei cantieri in città, di cui il 43% riguarda opere pubbliche e il 57% interventi privati. Nel 2025 a Firenze si sono registrati 3.085 incidenti, di cui il 47% ha coinvolto auto, il 31% ciclomotori e il 16% pedoni e biciclette.

“Da questi numeri emerge molto chiaramente che dobbiamo lavorare per ridisegnare il tema del trasporto, della mobilità e dell’uso degli spazi nella nostra città – dice lòa sindaca Sara Funaro -. E dobbiamo farlo tenendo conto da una parte dell’incentivo all’utilizzo dei mezzi pubblici e dall’altra parte delle esigenze dei cittadini di utilizzare l’auto.

“Parte ora il percorso partecipativo con un primo appuntamento il prossimo 14 luglio, un altro con tutti i quartieri a settembre per poi presentare delle proposte che devono passare dall’approvazione in Consiglio comunale ed entrare nel piano operativo, per cui è un piano molto complesso”.

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