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Jessica Alba sceglie l’Isola del Giglio per una tappa del suo viaggio in Italia insieme al nuovo compagno, l’attore Danny Ramirez.

Lo scrive oggi il sito Giglionews.it pubblicando una foto della celebre attrice di Hollywwod, al ristorante Sopravvento, a Giglio Porto. La coppia era arrivata a bordo della propria imbarcazione, scrive il sito, e dopo una breve passeggiata sul lungomare di Giglio Porto, si è fermata per il pranzo, concedendosi alcune ore di relax prima di riprendere la navigazione.

“La presenza della coppia non è passata inosservata tra residenti e turisti, anche se la visita si è svolta all’insegna della massima discrezione”.

Dopo il pranzo, Jessica Alba e Danny Ramirez hanno fatto ritorno a bordo della loro imbarcazione, proseguendo la crociera alla scoperta delle bellezze dell’Arcipelago Toscano.

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