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Oltre 3500 spettatori il giorno di Pasqua hanno scelto di affacciarsi ai recinti dell’ippodromo di San Rossore per assistere alla 136^ edizione del Premio Pisa.

Come sempre uno spettacolo bellissimo, sotto un caldo sole primaverile, nell’ippodromo dentro il Parco di San Rossore, il pubblico ha assistito a sette corse, e molte iniziative collaterali.

La giornata era iniziata, come da tradizione, con la presentazione della corsa in sala delle Baleari a palazzo Gambacorti, alla presenza delle autorità, con la consegna del premio “Ippodromo in città“ all’House Cafe.

Mentre nel pomeriggio, in un ippodromo gremito di pubblico, si è svolta l’attesa corsa, che ha visto trionfare Salvatore Sulas che montava Antiqua mare, davanti a My Corbett Court, ottenendo il quarto successo consecutivo.

In chiusura del pomeriggio, si è corso il premio “San Rossore” (metri 1600), trofeo messo in palio dal Capo dello Stato, vinto da Stefano Botti con Lost President.

La gara è stata preceduta dal corteo di figuranti e rappresentanti del Gioco del Ponte, Magistrature di Tramontana e di Mezzogiorno nei loro costumi, e da cavalli e cavalieri della Maremma.

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