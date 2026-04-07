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Si chiama “November” ed è una commedia graffiante e affilata di David Mamet, in qualche modo attuale rispetto a quanto sta accadendo negli Stati Uniti.

Protagonisti dello spettacolo sono Luca Barbareschi, Simone Colombari e Chiara Noschese, che firma anche la regia.

Lo spettacolo è in programma 11 aprile (ore 21) e 12 aprile (ore 17) al teatro Verdi di Pisa (biglietti in vendita alla biglietteria e al servizio telefonico del Teatro (050 941188) e su www.vivaticket.it).

“November” è una macchina comica perfetta, in due atti, con cambi di ritmo continui e ripartenze spiazzanti, dove ogni battuta è un colpo ben assestato.

La trama

Ambientata nel dell’anno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, segue il presidente uscente Charles Smith. Le sue possibilità di rielezione sono minate da un calo dei consensi, da fondi sempre più scarsi e dalla minaccia di una guerra nucleare imminente.

Tutto sembra andare contro di lui, Il suo staff ha già gettato la spugna e sua moglie si sta preparando per la sua vita post-Casa Bianca. Nonostante tutto, lui non è ancora pronto a mollare. Con una serie di mosse audaci e un evento pubblico inaspettato – il perdono di due tacchini da graziare dalla macellazione prima del – il presidente tenta di riacquistare la fiducia del pubblico e salvare la sua carriera.

Un gesto simbolico che, tra l’altro, diventa l’occasione per Smith di rischiare tutto nel tentativo di invertire le sorti della sua campagna elettorale.

Satira feroce

Scritto nel 2007, nel pieno della grande recessione, “November” è una satira feroce e divertente, un affresco esilarante di una nazione in crisi dove il sogno americano diventa la giustificazione per ogni mezzo, anche il più discutibile.

La commedia non solo esplora la corruzione e la manipolazione che segnano la politica, ma anche la fragilità di un sistema che, pur di mantenere il potere, è disposto a sacrificare ogni principio morale.

Un’occasione imperdibile per vivere una commedia che non solo fa ridere, ma che lascia anche uno spunto di riflessione sul mondo in cui viviamo. Un’esperienza teatrale unica, che unisce intrattenimento e satira sociale in un mix vincente.

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