Tempo lettura: < 1 minuto

PONSACCO – Un’officina meccanica abusiva di oltre 100 metri quadrati, completamente sconosciuta al fisco e priva di qualsiasi autorizzazione, è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di finanza nel comune di Ponsacco, in provincia di Pisa.

Il locale, allestito come una vera e propria officina, era utilizzato per la manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori. Al momento dell’intervento dei militari, all’interno era in corso la riparazione di un veicolo: due persone, impiegate come “dipendenti”, erano in realtà lavoratori in nero.

Rifiuti speciali pericolosi all’interno

Nel corso dell’operazione i finanzieri hanno sequestrato il garage adibito all’attività abusiva insieme a numerose attrezzature professionali e centinaia di utensili da lavoro, utilizzati per le riparazioni. All’interno dei locali trovati ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi, tra cui oltre 300 chilogrammi di oli esausti e otto batterie per auto, conservati senza il rispetto delle norme ambientali.

Il responsabile dell’attività è stato segnalato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e per l’impiego di manodopera priva di permesso di soggiorno idoneo al lavoro.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici