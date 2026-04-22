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A Siena riapre al pubblico la Torre del Mangia. Uno dei monumenti più noti d’Italia, simbolo della città del Palio. La torre era chiusa dall’ottobre scorso.

La torre sarà visitabile per residenti e turisti a partire da sabato 25 aprile e sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19, con chiusura biglietteria e ultimo ingresso alle ore 18.15.

Il Comune informa che il biglietto singolo ha un costo di 10 euro, mentre il biglietto cumulativo che comprende il Museo Civico di Palazzo Pubblico e la stessa Torre del Mangia ha un costo di 15 euro.

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