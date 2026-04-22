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FIRENZE – I lavori per il sottoattraversamento ferroviario della Tav a Firenze saranno ultimati tra il 2029 e il 2030.

L’annuncio è arrivato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo ai cantieri avvenuto oggi nel capoluogo toscano.

“Ringrazio gli operai, i lavoratori, i tecnici e gli ingegneri: è un progetto che dura da oltre 30 anni e negli ultimi tempi abbiamo fatto passi da gigante”, ha dichiarato Salvini.

“Ci rivedremo entro fine giugno, quando le talpe escavatrici usciranno dal sottosuolo. Oggi abbiamo visto qualcosa che cambierà il volto di Firenze e dell’Italia intera: meno ritardi, meno traffico e meno code sull’alta velocità”.

Il ministro ha descritto la futura stazione come un hub capace di accogliere centinaia di migliaia di passeggeri, permettendo di separare il traffico dell’alta velocità da quello regionale e merci. “Ci saranno più treni locali e regionali; in caso di problemi, non si bloccherà tutta la rete nazionale”, ha aggiunto.

Salvini ha riconosciuto i disagi causati dai grandi cantieri aperti in Lombardia, Veneto, Campania, Puglia e Sicilia, scusandosi per i ritardi sulla rete esistente.

“Ma grazie a questi interventi, fra qualche anno avremo la rete più moderna, sicura, efficiente e veloce d’Europa. L’obiettivo è inaugurare qui una stazione che sarà un gioiello a livello internazionale”.

L’investimento per la Tav ammonta a 2,7 miliardi di euro. “Speriamo che non scoppi un’altra guerra, con i costi di energia, materiali, gasolio e luce alle stelle”, ha proseguito il vicepremier. “I fiorentini mi hanno detto: ‘Partiamo da 30 anni e arriviamo a un buon punto’. È un riconoscimento confortante”.

“Cantieri come questo i cittadini li vedono poco, notano solo i ritardi sul tabellone. Ma quei ritardi significano che stiamo lavorando sottoterra per dare ai nostri figli una rete di eccellenza”, ha concluso Salvini.

“Se i treni” alla stazione Foster di via Circondaria a Firenze “incominceranno ad arrivare non dal 2028, come avevamo ipotizzato all’inizio, ma dal 2029, ce ne facciamo una ragione”. A sottolinearlo il presidente della Regione Eugenio Giani. “Una nota che questa mattina abbiamo acquisito, anche parlando con i tecnici, insieme al ministro Salvini, anche nelle Ferrovie dello Stato si fa sempre più convinzione l’essenzialità del People Mover e quindi del collegamento con un ascensore orizzontale diretto tra la stazione di Firenze Maria Novella e quella che è la stazione Belfiore”, ha aggiunto Giani che poi ha fatto sapere come a suo avviso “c’è la certezza” che l’eventuale people mover fra le stazione di Santa Maria Novella e via Circondaria a Firenze, sarà realizzato dopo il completamento del sottoattraversamento del tunnel.

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