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FIRENZE – Una turista straniera di 28 anni è stata fermata e denunciata sabato pomeriggio dalla Polizia Municipale dopo essersi arrampicata sulla storica fontana del Nettuno, in piazza della Signoria.

Il gesto, motivato da una presunta “challenge” legata a un addio al nubilato, ha provocato danni alla scultura rinascimentale del Giambologna per circa 5mila euro.

Secondo la ricostruzione degli agenti, la giovane ha scavalcato l’inferriata e il bordo della vasca senza bagnarsi, posando i piedi sulle zampe del cavallo che sorregge la conchiglia e aggrappandosi a un fregio per non scivolare. L’obiettivo? Toccare le parti intime della statua in un video per la sfida social. Gli agenti, presenti nelle vicinanze, sono intervenuti tempestivamente, facendola scendere e identificandola.

Il sopralluogo dei tecnici della Fabbrica di Palazzo Vecchio, effettuato ieri mattina, ha confermato i danni: zampe del cavallo calpestate e segni sul fregio usato come appiglio. Per la 28enne è scattata la denuncia per deturpamento di bene artistico-architectonico, reato che protegge i tesori storici della città.

Gli altri casi

Non è il primo episodio di questo tipo a Firenze. Solo pochi giorni fa, un climber noto come “Dedelate” si era arrampicato sulla Cupola del Duomo, scatenando polemiche per il rischio e il disrespect verso il patrimonio Unesco (fonte). Ricordiamo anche il caso di luglio 2024, quando un’altra turista straniera salì sulla stessa statua del Nettuno mimando atti sessuali per una challenge, con danni analoghi (fonte). Casi simili si susseguono, alimentati da social e turismo selvaggio, mettendo a rischio monumenti unici al mondo.

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