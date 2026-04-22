Tempo lettura: 3 minuti

SIENA – La Deputazione Generale della Fondazione Mps ha approvato oggi all’unanimità il bilancio di esercizio 2025 che presenta un risultato economico positivo di 18,5 milioni di euro, in incremento rispetto all’anno precedente (+47% rispetto agli €mln. 12,6 del 2024), caratterizzato soprattutto da un buon andamento della gestione corrente, nonostante il periodo di elevata volatilità dei mercati finanziari.

La situazione economico-patrimoniale

Il Patrimonio Netto contabile della Fondazione si attesta, quindi, a €mln. 593, in aumento di + €mln. 11,1 sul 2024 (+1,9%). Da fine 2015 al 2025 il Patrimonio è quindi aumentato complessivamente di + €mln. 141 (+31%, risultando di oltre 43€mln. superiore rispetto ° quello rivalutato per l’inflazione). L’Attivo Finanziario è di €mln. 636,1, costituito prevalentemente da strumenti liquidi o liquidabili, come risultato del percorso di rimodulazione e allocazione degli investimenti avviato nel 2019, finalizzato a definire e gestire un portafoglio ben diversificato, in partecipazioni, gestori, titoli e fondi, in grado di generare flussi finanziari annuali stabili nel tempo.

Per quanto attiene i Ricavi, si registrano proventi complessivi pari a €mln. 23,2 (+36% rispetto ai €mln. 17,1 del 2024). Gli Oneri ordinari (-€mln. 2,48), consolidano ormai una tendenza pluriennale di elevati decrementi (-7% sul 2024 e -16% sul 2018).

L’attività istituzionale

È proseguito lo sviluppo dell’attività istituzionale con un approccio orientato all’ascolto, al dialogo e alla coprogettazione, sostenendo sia iniziative consolidate sia azioni innovative. Le risorse complessivamente deliberate per il territorio si attestano a circa 11 milioni di euro, distribuite su 149 interventi, con oltre l’80% degli importi destinato a enti della provincia di Siena. Nello specifico, sono stati assegnati 4,2 milioni di euro su 76 interventi per il Programma Arte e Cultura; 2,4 milioni di euro su 53 interventi per il Programma Società Inclusiva e 4,3 milioni di euro su 20 interventi per il Programma Ricerca e Sviluppo.

All’apporto di risorse finanziarie della Fondazione si affiancano cofinanziamenti e risorse complementari attivate da beneficiari e partner: nel complesso, i progetti sostenuti nel 2025 hanno generato risorse per oltre 30,3 milioni di euro, con un effetto leva complessivo intorno a 2 (circa 37% risorse FMps e 63% da altri soggetti), moltiplicando l’impatto degli interventi sul territorio.

Anche nel 2025 è proseguito il contributo “in natura” (in kind) della Fondazione, con i distacchi di personale e le competenze messe a disposizione di enti e progettualità territoriali, stimati in circa 350.000 euro che si aggiungono agli 11 milioni sopra citati.

In coerenza con la strategia trasversale che mira alla creazione di capitale sociale e umano tra innovazione e sostenibilità, gli interventi del 2025 sono stati riclassificati rispetto agli Obiettivi dell’Agenda 2030 ONU. Dalla valorizzazione del patrimonio artistico al sostegno al volontariato, fino allo sviluppo economico, alla ricerca e alle competenze digitali, la Fondazione ha mantenuto un’attenzione specifica alle nuove generazioni e ai bisogni emergenti della comunità.

Il consolidamento dei progetti flagship

È proseguito il consolidamento dei progetti “flagship” dell’Ente, tra cui Fondazione SAIHub (polo dell’intelligenza artificiale nel distretto delle biotecnologie), IKIGAI (percorsi di accelerazione professionale per giovani e start-up) e Let’s Art! (coinvolgimento della comunità e rilancio della partecipazione culturale). Confermata, inoltre, la forte attenzione all’infanzia e alle nuove generazioni con sCOOLFOOD – per un futuro di tutto rispetto (programma giunto alla decima edizione) e con i Campi solari, a supporto delle attività educative estive.

Sempre più consolidata la progettualità “Uno sguardo giovane”, con il Consiglio dei giovani che favorisce una partecipazione proattiva delle nuove generazioni, e la partecipazione a iniziative in partenariato su temi educativi e di inclusione, rafforzando il lavoro di rete con enti, scuole e istituzioni.

Per quanto attiene il sostegno all’innovazione sostenibile nel settore agroalimentare, il grande lavoro svolto dalla Fondazione Siena Food Lab è stato affiancato, nei primi mesi del 2026, dalla nascita di un vero proprio incubatore verticale di start-up dell’agritech, denonimato “X Combinator”.

Le misure per i bisogni di comunità

Nel 2025 sono proseguite anche misure mirate a rispondere a bisogni concreti della comunità, con il nuovo bando RA/RSA per il miglioramento e il mantenimento dei livelli assistenziali dei servizi rivolti alle persone anziane, ma anche con le nuove edizioni di Moby per il ricambio del parco mezzi del Terzo Settore, destinato al trasporto sociale, di Habitus per il contrasto all’emergenza abitativa in provincia di Siena e di EnergEtici, per promuovere interventi di riqualificazione e miglioramento energetico di edifici destinati ad attività e finalità sociali ed educative.

Nel 2025 un particolare focus è stato dedicato alle celebrazioni del trentennale della costituzione della Fondazione Mps attraverso iniziative istituzionali, nuove progettualità e alcuni momenti di restituzione con il coinvolgimento della comunità.

È stato assicurato infine il pieno supporto ad Accademia Chigiana, eccellenza del territorio, e ai progetti scientifici della Fondazione Toscana Life Sciences, oltre all’attività delle società/enti strumentali impegnati nella progettazione e valorizzazione culturale.

Proseguono le collaborazioni di sistema tra Fondazioni toscane tramite la Consulta, la partecipazione nell’Acri, oltre alle relazioni internazionali nell’ambito di Philea.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!